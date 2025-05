El accionar económico de SENASA debe ser investigado

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

La Procuradora General de la República debe abrir una investigar sobre el accionar económico del Servicio Nacional de Salud “Senasa” ya que en esa institución se están tomando medidas que afectan seriamente la salud a los pacientes afectados de enfermedades catastróficas.

El caso es que yo, paciente con diagnóstico de cáncer de próstata me he vuelto involucrado en una “sinrazón” por parte de senasa que para entregarme un medicamento de alto costo, la prestadora, específicamente Farmacia Carol me estaba exigiendo el pago, nadamás y nadamenos que de RD11.388.00 pesos.

Estoy afectado de cáncer de próstata desde el mes de febrero del 2023 y nunca se me había negado la entrega de la inyección “Eligard 45mg” que hay que inyectarme cada seis meses y ahora de buena a primera cuando solicito el medicamento esencial me dicen que tengo de pagar un supuesto “Copago” de RD11,338.00 pesos lo que sorprendió plenamente porque no tenía esa cantidad de dinero para regalar.

Hice la denuncia responsablemente y desde SENASA me comunicaron que iniciaron una investigación al respecto, lo que considero correcto ya que a un paciente afectado de cáncer como yo que debo tener atención contiúa no se le puede salir con “sinrazón como esta”.

SENASA debe tener respeto con los pacientes afectado de enfermedad catastróficas e impedir que tengan que interrumpir el proceso de curación a que ha sido sometido entregando con rapidez los medicamentos prioritarios que necesitan.

En espera de que la Procuradora General de la República, Berenice Veroneses inicie una investigación del caso, le saludo muy cortésmente el periodista Luis Danilo Santamaría, miembro del Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa con más de 50 años de ejercicio profesional del periodismo.