Ejército incauta más de 150 paquetes de presunta droga en el Kilómetro 15 de Azua

Por Ramón Minyety

Azua, RD. – Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD), en coordinación con el organismo de inteligencia G-2, incautaron la tarde de este miércoles un cargamento de más de 150 paquetes de una sustancia, presumiblemente marihuana, durante un operativo realizado en el puesto de chequeo del Kilómetro 15 de Azua.

De acuerdo con una fuente de entero crédito, en la intervención fue detenido el señor Henry Reyes Ferreras, quien transportaba la presunta droga a bordo de un camión color rojo.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación para los fines correspondientes, mientras continúan reforzando las labores de vigilancia y control en la zona.

Se destaca que la nueva comandancia del 13er Batallón del ERD mantiene una activa y efectiva labor en la provincia de Azua, enfocada en el combate al tráfico ilícito.

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