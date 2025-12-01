Eguy Rosario llega en cambio a los Leones

SANTO DOMINGO.- La gerencia de Operaciones de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, anunció que el equipo rojo adquirió al tercera base Eguy Rosario desde las Estrellas Orientales, a cambio del utility Jorge Mateo.

Rosario, de 26 años, ha participado en 99 juegos de por vida en la Lidom, con los Toros del Este, las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales, acumulando de por vida un promedio de .254, con 7 jonrones, 42 producidas, 19 dobles, 46 anotadas y un OPS de .721.

Su mejor temporada fue en el torneo 2024-25, en el cual colocó una línea ofensiva de .336/.395/.509, con 4 cuadrangulares y 20 remolcadas durante 31 compromisos.

“Rosario es un jugador muy competitivo. Su versatilidad en el cuadro y su capacidad para producir en momentos claves lo convierten en un jugador que cambia el ritmo de juego. Tiene la mentalidad y el talento para impactar cada noche, ya sea con el guante o con el bate”, manifestó el gerente general Carlos Peña.

El nativo de Juan Barón tiene experiencia de Grandes Ligas, ya que vio acción con los Padres de San Diego entre el 2022 y el 2024, dejando un OPS de .783, 7 dobles, 5 vuelacercas, 11 anotadas y 12 producidas.

El conjunto escarlata le deseó éxitos a Mateo, quien esta temporada anotó 7 carreras, remolcó 4 y se robó 6 bases en 18 juegos con el Escogido.

Los Leones retornarán a la acción este martes frente a las Águilas Cibaeñas, a las 7:30 de noche en el estadio Cibao.

