Efemérides Patrias conmemora Día del Soldado Democrático honrando la memoria de Fernández Domínguez y combatientes constitucionalistas

Santo Domingo. – La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias realizó una ceremonia solemne con motivo de conmemorarse el Día del Soldado Democrático, instituido mediante la ley 154-08, para celebrarse cada 19 de mayo, día marcado por su espíritu de combate, resistencia bélica y luto por la muerte en el fragor de la lucha de dominicanos heroicos.

El acto celebrado en el Panteón Nacional inició a las 9:30 de la mañana, con la caminata ceremonial hasta el Altar del Panteón, seguido del depósito de ofrenda floral y el ritual en la llama votiva, luego se entonaron las notas del Himno Nacional.

La caminata ceremonial la hicieron Ludovino Fernández e Ingrid Fernández, hijos del héroe nacional Rafael Tomás Fernández Domínguez, así como Juan Manuel Lora de León, hijo del coronel y héroe Juan María Lora y Alberto Caamaño y Paola Caamaño hijos del coronel y presidente constitucionalista Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al pronunciar una apología destacando el carácter heroico de la acción militar emprendida bajo liderazgo del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, dirigida a tomar el Palacio Nacional, símbolo del poder del Estado dominicano señaló “que la firme voluntad patriótica de estos hombres que marcharon al combate desigual contra los usurpadores del poder en alianza con los invasores militares extranjeros, da constancia irrefutable de su dignidad y decorosa valentía dispuesta a la entrega desinteresada sin límites por un ideal superior de patria, incluyendo el gesto altísimo de la inmolación”.

Y continuó afirmando “el pueblo en armas, primero por el restablecimiento del orden constitucional y democrático que había sido derrocado cobardemente el 25 de septiembre de 1963 y luego contra la grosera intervención militar extranjera que perseguía abortar el triunfo de la Revolución de abril, continuó graficando perfiles de epopeya en los nombres de Juan Miguel Román, Illio Capocci, Euclides Morillo, Rafael Tavárez, Juan Jiménez y Jean Satur, cuyos nombres resuenan junto al de Fernández Domínguez y todos los combatientes y mártires del imborrable año épico de 1965”.

Uribe concluyó señalando que “en homenaje a la memoria histórica de los combatientes que defendieron la constitución, la democracia y el honor de la patria mancillada por la invasión norteamericana, se creó la ley 154-08, que consagra el Día del Soldado Democrático cada 19 de mayo. 61 años han transcurrido y el espíritu patriótico del protagonista colectivo de aquella gesta, el pueblo dominicano, está convocado en unidad para preservar y defender su soberanía, integridad territorial, desarrollo nacional y la dominicanidad ante riesgos y contingencias de un mundo conflictivo y complejo”.

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias aprovechó la ocasión para hacer entrega del libro “Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez: soldado del pueblo y militar de la libertad”, autoría de Arlette Fernández, esposa del héroe nacional.

El acto patriótico contó con la presencia de familiares de los héroes, miembros de las fundaciones patrióticas y personalidades de la vida nacional.

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