Edesur repotenciará 17 subestaciones para elevar la calidad del servicio

En lo que va de año la empresa ha incrementado la eficiencia operativa en nueve infraestructuras eléctricas

Con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta y eficientizar el suministro eléctrico, Edesur Dominicana desarrolla un amplio programa de repotenciaciones en 17 subestaciones eléctricas, con una inversión ascendente a RD$ RD$518,630,545.97.

Unos 471,000 usuarios del servicio, residentes en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, San Cristóbal, Peravia, Elías Piña, Barahona, Azua, San José de Ocoa y Pedernales se beneficiarán con esos trabajos que forman parte del Plan de Expansión a Largo Plazo que ejecuta la distribuidora.

En lo que va de 2026 se han ejecutado nueve intervenciones en las subestaciones eléctricas Barahona, con una inversión de RD$67,7 millones; Matadero, en el Distrito Nacional, con RD$95,3 millones; Pedernales, con RD$60 millones y en Cruce de Ocoa, en San José de Ocoa, con RD$9,2 millones.

Además, en Baní Per, en Peravia, con RD$67,5 millones; Ciudad Satélite, en Pedro Brand, con RD$45,5 millones; en Madre Vieja, en San Cristóbal, con RD$67.2 millones; Pizarrete, en Peravia, con RD32.4 millones y en Elías Piña, con RD$11.2 millones.

El programa también abarca el incremento de la capacidad instalada en las subestaciones San Cristóbal Norte, Salinas, en Barahona, Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional, Baní Matadero, en Peravia (con dos repotenciaciones), Yaguate, en San Cristóbal, Kilómetro 15 de Azua y Centro de Operaciones de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

Con este amplio plan de repotenciación, Edesur consolida su sostenibilidad operativa y contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes y al desarrollo comercial, industrial y turístico de las zonas intervenidas en su área de concesión

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