Edesur exhorta a comunidades del municipio de Cambita, San Cristóbal a colaborar con el proceso de regularización del servicio

La empresa distribuidora de electricidad pide a la comunidad de Pueblo Nuevo a unirse en el proceso que lleva a cabo para contratar los usuarios del servicio

Edesur Dominicana exhortó a la comunidad de Pueblo Nuevo, del municipio de Cambita, San Cristóbal, a colaborar con el proceso de regularización en el servicio de electricidad que está llevando a cabo la empresa en su zona de concesión.

Sin embargo, la empresa distribuidora de electricidad precisa que los focos de resistencia en esa dirección han conducido a grupos a optar por manifestaciones en contra de la medida.

Los grupos que se niegan a ser contratados para facturar por el servicio organizaron y llevaron a cabo una manifestación en la comunidad de Pueblo Nuevo, encendiendo neumáticos y obstaculizando el tránsito.

Edesur expresa su compromiso con la regularización de todos los usuarios, para garantizar el fortalecimiento y estabilidad del suministro de electricidad

