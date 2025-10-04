- Publicidad -
EconomiaEuropa

Economista José Luis de Ramón visita la Universidad de Sussex y fortalece vínculos académicos

PERIODICO PRIMICIAS4 de octubre de 2025
Brighton, Reino Unido.– El economista José Luis de Ramón visitó la Universidad de Sussex, en Inglaterra, donde sostuvo encuentros con doctorandos y profesores de la Escuela de Negocios y del Departamento de Economía del Comportamiento.

 

Durante las reuniones se abordó cómo aplicar de manera más efectiva los aportes de la economía del comportamiento en la práctica, al tiempo que se exploraron oportunidades de colaboración futura.

 

De Ramón expresó su sincero agradecimiento a la Universidad de Sussex por la invitación y el cuidadosamente diseñado programa de actividades que le fue ofrecido.

 

> “Esta oportunidad me permite conocer de cerca los avances que desarrolla la universidad, en particular en las áreas de economía del comportamiento y economía del desarrollo, así como sentar las bases para investigaciones conjuntas con la Academia de Ciencias de la República Dominicana”, destacó el también miembro de número y coordinador de la Comisión de Economía de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

 

El economista agradeció de manera especial al profesor Dr. Andy McKay, al Dr. Paweł Dziewulski, al Dr. Matthew Embrey y a su exalumna, hoy candidata a la Maestría en Economía del Desarrollo, Yulisa Benzán, por la cálida bienvenida, la apertura intelectual y el interés en la investigación económica vinculada a la República Dominicana.

 

Como parte de la agenda, De Ramón se reunirá con varios miembros del cuerpo docente y dictará la conferencia titulada: “Economía del Comportamiento y del Desarrollo: Un Desafío para la Profesión”, en la que se analizará críticamente la intersección entre los enfoques conductuales y las preocupaciones del desarrollo económico.

 

La actividad busca fomentar el diálogo sobre cómo estas perspectivas pueden transformar la agenda de investigación de la profesión y fortalecer su relevancia en el diseño de políticas públicas.

