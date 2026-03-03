Economía dominicana registra crecimiento interanual de 3.5 % en enero 2026

Las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondientes al mes de enero de 2026 muestran una expansión interanual de 3.5 %, resultado principalmente del desempeño favorable del valor agregado real del sector construcción (7.6 %), manufactura local (3.4 %) y de las actividades del sector servicios en su conjunto (3.5 %). Dentro de estas últimas se destacan hoteles, bares y restaurantes (3.8 %), intermediación financiera, seguros y actividades conexas (4.6 %), enseñanza (7.8 %), salud (5.8 %), servicios profesionales (4.0 %) y otras actividades de servicios (3.5 %).

Este desempeño se ha logrado pese al contexto internacional de incertidumbre caracterizado por tensiones geopolíticas y cambios en la política de comercio exterior, así como en el ámbito migratorio y de programas sociales implementados por los Estados Unidos de América, que afectaron las expectativas de los agentes económicos.

En el ámbito doméstico, al analizar el comportamiento de mes de enero 2026 por actividad económica, se observa que la construcción ha iniciado el año con un crecimiento interanual de 7.6 %, el cual se explica por una mayor ejecución en el gasto de capital por parte del sector público que cerró el 2025 en 2.9 % del PIB, 0.4 puntos porcentuales mayor al verificado en 2024 y por la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos. La reactivación del componente privado ha estado influenciada en gran medida por las condiciones financieras más flexibles que ha promovido la política monetaria, reflejándose en tasas de interés activas más favorables.

En ese tenor, en la medida en que continúe operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria y se despejen los factores de incertidumbre que han afectado la inversión privada, unido a una mayor inversión pública, la economía estará en condiciones de cerrar el 2026 con un crecimiento en torno a 4.0 % recuperando gradualmente su ritmo de crecimiento potencial en el mediano plazo.

Con relación al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, el mismo exhibió una variación interanual de 3.8 %, lo que responde en gran medida al incremento en la llegada de pasajeros no residentes vía aérea, la cual alcanzó un total de 825,847 turistas recibidos por los distintos aeropuertos del país en enero 2026, significando un crecimiento de 8.7 %, respecto al mismo mes del año 2025.

En otro orden, en enero de 2026 la manufactura local creció 3.4 % en términos interanuales, explicado fundamentalmente por el comportamiento registrado en la fabricación de productos metálicos y de minerales no metálicos. En cambio, la manufactura de zonas francas exhibió una variación interanual de -3.9 % y sus exportaciones totalizaron US$541.5 millones en el referido mes.

La actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó un crecimiento interanual de 4.6 % reflejando principalmente la expansión de 9.1 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$211 mil millones adicionales con respecto a enero del año 2025, así como al desempeño favorable de los ingresos por primas y comisiones del conglomerado de empresas representado en esta actividad

Finalmente, es importante destacar que el Banco Central de la República Dominicana continuará monitoreando el comportamiento de la economía, adoptando las acciones necesarias para contribuir a retomar gradualmente la senda de crecimiento en torno al potencial, en la medida que se cuente con los espacios suficientes para hacerlo sin comprometer la estabilidad de precios, que constituye la misión primigenia y compromiso constitucional de la institución.

