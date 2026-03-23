ECOLÍDERES de Cementos Progreso Dominicana transforma en líderes ambientales a más de 4,000 jóvenes

San Pedro de Macorís, República Dominicana. – Con la fuerza de la innovación juvenil y el compromiso con la sostenibilidad, Cementos Progreso Dominicana, en alianza con Junior Achievement Dominicana, celebró la premiación de la cuarta edición de Ecolíderes. Este programa no solo forma estudiantes en materia ambiental; está consolidando una generación de agentes de cambio que ya suma más de 4,000 participantes impactados desde su creación en 2022.

En esta edición 2025–2026, el programa alcanzó un hito significativo al capacitar a 1,080 jóvenes de 20 liceos técnicos y secundarios de los municipios de San Pedro de Macorís, Quisqueya, Consuelo, Guayacanes y Ramón Santana. La iniciativa, alineada con la Ley No. 94-20 de Educación y Comunicación Ambiental, reafirma el liderazgo de la empresa en la creación de valor social y ambiental.

Como resultado de esa votación, el primer lugar fue obtenido por los estudiantes del Politécnico Inmaculada Concepción del municipio Consuelo, así mismo, el segundo lugar lo ganó el Colegio Jerusalem de San Pedro de Macoris, en tanto que el tercer lugar lo obtuvieron los estudiantes del Liceo Juan Pablo Duarte del municipio Guayacanes.

Las propuestas desarrolladas por los estudiantes se destacan aplicaciones digitales para la recolección de residuos, un robot capaz de medir niveles de pH en suelos agrícolas y maquinaria artesanal para transformar botellas PET en hilos reutilizables, evidenciando el alto potencial creativo y el compromiso ambiental de los jóvenes participantes.

“En Cementos Progreso creemos firmemente que la sostenibilidad se construye también desde la educación. A través de Ecolíderes buscamos que los jóvenes comprendan el impacto de sus decisiones en el entorno y se conviertan en agentes de cambio capaces de generar soluciones reales para sus comunidades”, expresó Enrique García, presidente de Cementos Progreso Dominicana.

Asimismo, César Asiático de Junior Achievement Dominicana, señaló que “programas como este permiten que los estudiantes aprendan haciendo. No solo adquieren conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente, sino que desarrollan habilidades de liderazgo, innovación y trabajo en equipo que serán fundamentales para su futuro y para el desarrollo sostenible de sus comunidades”.

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Desde la perspectiva de Responsabilidad Social Empresarial, Ecolíderes constituye una iniciativa estratégica que refleja el compromiso de Cementos Progreso Dominicana con el desarrollo sostenible, la educación de calidad y el fortalecimiento de las comunidades donde opera. Asimismo, se alinea con el eje estratégico de Ciudadano Responsable, promoviendo valores de participación, corresponsabilidad y cuidado del entorno.

Los resultados del programa son compartidos periódicamente con instituciones educativas, autoridades municipales y entidades del gobierno central, contribuyendo a fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana en la provincia.

En el evento de cierre estuvieron presentes diversos ejecutivos de la empresa y autoridades municipales.