DOT-NYC instalará red de 500 estacionamientos seguros para bicicletas en la ciudad

NUEVA YORK.- El comisionado del Departamento de Transporte de NYC (DOT), Ydanis Rodríguez, anunció la instalación de 500 estacionamientos seguros para bicicletas a ser operados por «Tranzito», el proveedor líder en toda la ciudad.

«Con un número récord de carriles bici protegidos que cruzan los cinco distritos y un número de ciclistas más alto que nunca, es hora de mejorar también el inicio y el fin de los viajes en estos aparatos», declaró Rodríguez.

Con un borrador de contrato en desarrollo, el NYC DOT y Tranzito iniciarán las negociaciones para el proceso de búsqueda e instalación de la infraestructura necesaria para dichos estacionamientos.

«Esta iniciativa impulsará el crecimiento continuo del ciclismo al abordar un obstáculo clave para la propiedad de bicicletas: la falta de acceso a estacionamientos seguros para bicicletas», agregó.

La selección se basa en una solicitud de propuestas (RFP) emitida en 2024 y se espera que incluya un contrato de cinco años para su operación.

Con más de 600,000 viajes en bicicleta diarios en la ciudad, el acceso seguro a estacionamientos de bicicletas seguirá impulsando la adopción del ciclismo por parte de los neoyorquinos, una opción de transporte segura y ecológica.

Esta red de estacionamiento, dijo, es crucial, ya que muchos neoyorquinos carecen de espacio para guardar bicicletas en sus hogares o no pueden subir las bicicletas eléctricas o de carga más pesadas por las escaleras de los edificios de apartamentos.

«Estas 500 nuevas unidades de almacenamiento de bicicletas harán que el ciclismo sea más seguro y cómodo para miles de neoyorquinos, expresó Jeffrey Roth, vicealcalde de Operaciones.

DOT-NYC planificará las ubicaciones de almacenamiento en los cinco distritos para garantizar que todos los neoyorquinos puedan disfrutar de los beneficios del ciclismo. La red incluirá diversos diseños, tanto pequeños como de alta capacidad, incluyendo unidades cerradas y al aire libre.

Asimismo, priorizará las ubicaciones de dichos estacionamientos, tanto para bicicletas eléctricas y de cargas, cerca de los principales centros de transporte.

