Dominicanos perderán trabajos por cierre 300 restaurant Wendy’s en USA

NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos, entre los cientos que laboran en la cadena de restaurantes Wendy’s en los Estados Unidos, perderán sus trabajos por el cierre a final del presente año de 300 de estos establecimientos, una de las mayores reducciones operativas de su historia reciente.

En territorio estadounidense operan cerca de seis mil de estos negocios, entre ellos decenas en NYC.

A nivel internacional, Wendy’s es la tercera cadena de hamburguesas más grande de USA, con más de 13.817 establecimientos, por detrás de McDonald’s y Burger King.

La noticia llega apenas un año después de que la compañía clausurara 140 locales, en un intento por reestructurar su red de franquicias y mejorar su rentabilidad.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo interino, Ken Cook, durante la presentación de resultados trimestrales celebrada el pasado fin de semana.

Wendy’s es una empresa multinacional de restaurantes de comida rápida con sede en Dublin, Ohio-USA. Su menú está compuesto por hamburguesas, sándwiches, batidos, papas fritas, ensalada, desayuno, postre helado, bebidas gaseosas, entre otros productos.

