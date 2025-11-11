Dominicanos NY se quejan por nuevas medidas EUA para otorgar residencia a inmigrantes

NUEVA YORK.- Dominicanos en el Alto Manhattan y El Bronx se quejan amargamente por las nuevas medidas a implementar por el Gobierno de Estados Unidos al ordenar a las autoridades de inmigración considerar inelegibles para residencia a inmigrantes con problemas de salud, como la obesidad y de edad avanzada.

El Gobierno considera que pueden representar una carga pública para las autoridades norteamericanas.

Muchos de los quejosos sostienen que ya habían iniciado procesos a favor de sus padres, y otros se proponían hacerlo, pero todo se ha derrumbado, especifican los quisqueyanos, no queriendo identificarse por ser un tema de inmigración espinoso.

Esperan que el presidente Donald Trump flexibilice algunas de sus medidas migratoria y quizás otras que se propone ejecutar, «porque todos somos hijos de Dios, y hay gran cantidad de inmigrantes que están pagando justo por pecadores y debe existir una diferencia», indican.

La prensa anglosajona destaca que el Departamento de Estado de EE. UU. envió una nueva directriz a las embajadas y consulados en la que se amplía la lista de condiciones médicas que pueden hacer inelegible a un extranjero que busca residir en el país.

La directriz insta considerar afecciones como la obesidad, que, según indica, puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión, o la diabetes, entre otras, para denegar la solicitud.

Asimismo, que se considere inelegible para ingresar a territorio estadounidense a una persona porque por su edad pueda tener más probabilidad de depender de asistencia social.

«Todas estas afecciones pueden requerir atención médica costosa y prolongada», además, se instruye determinar si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del gobierno estadounidense, señala la medida.

