Dominicanos en España piden mayor participación de la sociedad civil en los procesos de la JCE

Líderes de la diáspora pidieron a Ramón Jáquez, presidente de la JCE,

dar más participación a la sociedad civil en los procesos de cedulación

y organización de las elecciones de 2028

Madrid, España. — La conformación de las Oficinas de Coordinación de

Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) de cara a las elecciones de

2028 encendió el debate entre líderes comunitarios, dirigentes políticos

y comunicadores dominicanos residentes en España, quienes coincidieron

en que la sociedad civil debe tener un espacio real y garantizado en

estos organismos electorales.

En el marco de un panel especial realizado por Amo Dominicana TV sobre

la preparación electoral y la conformación de las OCLEE en Europa,

Criselis Martínez, participante desde Italia, relató que Román Andrés

Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), encabezó

una comisión que recorrió seis países europeos en una ruta de trabajo

que arrancó en Zúrich, continuó por Milán, Países Bajos, Barcelona y

Valencia, y concluyó el 22 de marzo en Madrid como punto culminante del

recorrido institucional.

Sin embargo, la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo con un

preacuerdo de seis nombres para integrar la OCLEE de Madrid generó

cuestionamientos sobre si esa apertura se traduciría en resultados

positivos concretos. Asimismo, Maribel Santos, participante del panel,

fue enfática al señalar que «una convocatoria abierta pierde sentido si

la lista ya viene cerrada desde los partidos», advirtiendo que este

esquema deja a la sociedad civil al margen de un proceso que le

pertenece a toda la comunidad.

De igual forma, Frank Segura planteó que la diáspora dominicana agrupa

actores que van mucho más allá de las estructuras partidarias:

asociaciones, líderes religiosos, periodistas, medios de comunicación,

creadores de contenido, empresarios y comerciantes que también deben

verse representados en la organización electoral, por lo que llamó a

realizar una convocatoria más amplia. Ante el gran desafío que enfrenta

tanto el proceso de cedulación como las elecciones de 2028, Segura instó

a la JCE a abrazar las nuevas tendencias de comunicación digital como

vía para motivar la participación de la diáspora.

Por otra parte, Martín Rosario, quien asistió como aspirante a la OCLEE,

lanzó una advertencia de peso: hoy, alrededor de dos años de las

elecciones, ningún dominicano en el exterior cuenta aún con la nueva

cédula de identidad. Recordó que en 2024, cuando toda la comunidad tenía

su documento vigente, la participación apenas alcanzó el 25%, lo que

dimensiona la magnitud del reto que se avecina.

No obstante, María de la Cruz recordó que la lista presentada por los

partidos políticos tiene carácter de sugerencia y que la decisión final

recae en la Junta Central Electoral. Señaló que esta dinámica ha sido

práctica recurrente desde 2008 y que la ley electoral es clara:

participación altruista, no militancia partidaria y conocimiento de la

normativa electoral son los requisitos que deben primar por encima de

cualquier acuerdo político.

Puntualizó Geraldo Piña, histórico dirigente comunitario presente en el

encuentro, que el momento actual representa un punto de inflexión para

la comunidad dominicana en el exterior. Tras valorar positivamente la

apertura de la convocatoria y el liderazgo de la actual JCE frente a

gestiones anteriores, fue enfático en que el verdadero desafío está por

delante: garantizar que cada dominicano en Europa llegue a las urnas en

2028 con su nueva cédula en mano y con plena conciencia de que su voto

define el rumbo del país.

Finalmente, Criselis Martínez añadió que uno de los mensajes centrales

de la gira fue precisamente la cedulación. En el exterior el proceso no

se regirá por el mes de nacimiento, sino por cita previa a partir de

mayo de 2026 y hasta enero de 2028. Precisó que la nueva cédula, de

formato similar al DNI europeo, será el documento habilitante para votar

en 2028, por lo que llamó a la comunidad a actuar con anticipación. «Se

tienen que hacer citas previas, no pueden quedarse esperando la fecha de

su cumpleaños», advirtió.

Programa especial: Detalles de la preparación electoral, gira Europa

presidente JCE; Conformación OCLLEs y Nueva Cédula en el exterior

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