Dominicana enfrenta a Países Bajos, un viejo rival en el Clásico Mundial

Santo Domingo. -La selección dominicana de béisbol enfrenta este domingo a un rival conocido en el Clásico Mundial. Se trata del conjunto de Países Bajos, con el que ha disputado tres partidos antes del encuentro de hoy, dos de los cuales han sido dominados por el conjunto europeo.

Antes del partido pautado para las 12:00 p.m. en el loanDepot Park de Miami, Florida, Países Bajos sorprendió a República Dominicana en dos ocasiones durante la edición de 2009, en la primera ronda del torneo.

Mientras que en 2013, la novena dominicana se tomó la revancha al vencer a los neerlandeses en las semifinales, resultado que le permitió avanzar a la final y posteriormente conquistar el título invicto de esa edición.

Los quisqueyanos llegan a este encuentro tras una contundente victoria 12-3 sobre Nicaragua en su debut en el torneo, mostrando poder ofensivo con varios cuadrangulares y una sólida actuación colectiva que los mantiene invictos en la fase de grupos.

Por su parte, Países Bajos arriba a este duelo tras un triunfo clave que le permitió mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la próxima ronda del Clásico. El encuentro incluyó un momento histórico en la competición, cuando Ozzie Albies conectó un jonrón de tres carreras en el noveno episodio para dejar en el terreno a los nicaragüenses y sellar la victoria 4-3, el primer cuadrangular de oro en la historia del torneo.

El conjunto dominicano es uno de los más dominante del torneo internacional. Fuente externa

El duelo entre dominicanos y neerlandeses será determinante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo. Mientras que la República Dominicana busca consolidarse como líder y asegurar su paso a la siguiente fase, Países Bajosintentará una victoria que le permita mantenerse competitivo y con opciones de clasificar a los cuartos de final.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebra del 5 al 17 de marzo, reúne a 20 selecciones nacionales y se disputa en varias sedes alrededor del mundo. En esta edición, República Dominicana compite en el Grupo D, junto a Venezuela, Israel, Nicaragua y Países Bajos, con el objetivo de avanzar en una de las fases más exigentes del torneo

