DNCD DESMANTELA GRAN CULTIVO DE MARIHUANA EN LOMAS DE SAN JOSÉ DE OCOA; ARRESTA A DOS HAITIANOS Y UN DOMINICANO

Santo Domingo.- En una ardua labor de inteligencia e interdicción operativa, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y agencias de inteligencia del Estado, desmantelaron una extensa plantación de presunta marihuana con más de 3,000 plantas, varios garrafones llenos y otras indumentarias para la siembra, secado y empacado del vegetal, durante una intervención conjunta desarrollada en una zona rural de San José de Ocoa.

Los equipos operativos, a través de informes de inteligencia, determinaron que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta de marihuana en una finca del distrito municipal de El Pinar, lo que motivó la ejecución de un amplio despliegue aéreo y terrestre para desmantelar sus operaciones.

Al incursionar en el lugar, las unidades actuantes descubrieron la extensa plantación de marihuana, cinco garrafones llenos del vegetal, plantas en proceso de germinación, así como una vivienda que servía como centro de acopio, la cual era utilizada por esta red criminal para el procesamiento, empaque y tráfico sustancias controladas.

Las autoridades incautaron, además, ventiladores, una bomba de fumigación, cortadoras, paneles solares, un regulador de voltaje, garrafones, una motobomba, secadoras, fundas para empaque al vacío, una radio de comunicación, un teléfono celular, una motocicleta y otras evidencias vinculantes con la investigación.

Durante la intervención fueron arrestados dos ciudadanos haitianos y un dominicano, quienes se encuentran bajo el control de las autoridades judiciales de la provincia de San José de Ocoa para los fines correspondientes, mientras se profundizan las pesquisas para ubicar y capturar a otros posibles implicados en el caso.

«Los fiscales y agentes trabajaron durante más de 12 horas en las labores de extracción de plantas, equipos y otras evidencias, las cuales tuvieron que ser trasladadas fuera de la zona en mulos y caballos debido a la complejidad del acceso», señala el comunicado de prensa.

Con este contundente golpe a la estructura criminal, las autoridades evitan la distribución de miles de gramos de presunta marihuana en las vías públicas, salvaguardando así la salud y seguridad de los adolescentes y jóvenes.

El Ministerio Público y la DNCD permanecen en el lugar como parte de la operación, la cual todavía se desarrolla en esa zona rural de San José de Ocoa.

Las plantas del vegetal fueron enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar la cantidad y el peso del cultivo ilícito.

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