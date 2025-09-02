Dividen honores en inicio de la categoría Júnior Superior del softbol del Distrito Nacional

SANTO DOMINGO, Rep. Dom.- Una división de honores fue el resultado en la primera jornada de la categoría Júnior Superior del torneo Chata de Ligas Rubén Pimentel que organiza la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

Los equipos de las ligas Centro y Villa Juana, que jugaron en el estadio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; los Mellos y Luperón que se enfrentaron en el estadio Hoyo de Chulín del complejo Deportivo Alfredo Tejada, se repartieron el doble encuentro que los enfrentó dando inicio a la ronda regular de la justa.

La justa que está dedicada a Jorge Rijo y a Rafaelín Franjul, se juega por la copa Confraternidad 2025, cuenta con el copatrocinio de JM. Álvarez a nombre de las bolas 4Fans y los bates Z-Mil.

Los de la Centro se impusieron a Villa Juana en el primer partido con pizarra de 17-9. El triunfo fue para Carlos Matos, que contó con el apoyo ofensivo de Emilio Sánchez, con jonrón y dos sencillos; José Rodríguez, doble y par de singles; Saúl Hernández, dos cuadrangulares y Frank Antigua, jonrón y single. Omar Damián fue el lanzador derrotado.

En el segundo partido Villa Juana se llevó el triunfo 11-10. Ganó Omar Damián y sufrió la derrota Wilkin Florentino. La ofensiva de los triunfadores fue liderada por Alexis Reyes y Ramón de la Rosa, ambos con doble y par de sencillos; Caonabo Lemoniel, triple y sencillo y Willy Cepeda, Jasson De la Cruz y Melvin Guzmán, un cuadrangular cada uno.

En los partidos celebrados en el estadio Hoyo de Chulín, la Luperón ganó el primero a los Mellos 12 carreras a nueve. Víctor Mercedes fue el lanzador ganador y perdió Rolando Mateo.

Los mejores por los ganadores fueron Raylin Mejía, de 4-3, jonrón y tubey, anotó una y remolcó tres; Emmanuel Mateo de 3-2, anotó y empujó una; Jeison Ortega, de 3-2, un doble, con tres anotadas, Charlis Oviedo, de 3-1 un cuadrangular, dos anotadas y dos impulsadas.

A segunda hora los mellizos se impusieron a Luperón con pizarra, siete carreras a dos. El triunfo fue para Rolando Mateo y perdió Víctor Mercedes.

Los mejores bateadores por los ganadores fueron Brandy Rivas, 2-2, un jonrón, dos anotadas y tres empujadas; Starlin González, de 2-2, un tubey, con una anotada; Joan Ortega, 2-1, un cuadrangular, anotó y empujó una; Júnior Concepción, de 2-1, un jonrón, anotó y empujó una; Yordi Mateo, de 3-1, un cuadrangular, con una anotada y una impulsada.

Juegos del miércoles

El licenciado Apolinar Durán Brito, presidente de la Asadina, informó que la ronda regular del torneo continúa el miércoles con jornadas dobles en los estadios Hoyo de Chulín, Freddy Vallejo (Liga Centro) y Miramar.

En el Hoyo de Chulín juegan doble partidos los equipos Adovenprofar-B contra La Puya, que son del Grupo-B de la División Norte.

En el Freddy Vallejo van los equipos de la Liga Centro contra Adovenprofar-A, Grupo-A, División Norte y en Miramar juegan Liga Naco y los Picapiedras, pertenecientes al Grupo-B, ambos encuentros de la División Sur.

El presidente de la Asadina Durán Brito explicó que, en la segunda ronda de cada división, el mejor en promedio del Grupo-A, se mide al segundo mejor del Grupo-B; el primero del B va contra el segundo del A y los dos perdedores de grupos, se enfrentan en un partido de repechaje por un puesto como “wildCard”, para avanzar a la ronda semifinal.