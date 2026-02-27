Dirigente Magisterial advierte que el discurso de Abinader sobre educación debe contrastarse con la realidad de las escuelas

Santo Domingo, RD.– El profesor Menegildo De La Rosa, presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), reaccionó al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader sobre los avances del sistema educativo dominicano, señalando que es necesario analizar con rigor las cifras y contrastarlas con la realidad que viven las comunidades escolares.

De La Rosa afirmó que, si bien es positivo que el mandatario coloque la educación como eje estratégico del desarrollo nacional, no se puede perder de vista que el año pasado el país presenció una fuerte lucha social por la falta de cupos escolares. “Todo el mundo recuerda las denuncias de padres y madres que no encontraban inscripción para sus hijos. Esa situación evidenció que la cobertura aún no es plena y que el sistema enfrenta limitaciones estructurales”, expresó.

Cobertura en secundaria

El dirigente magisterial explicó que parte del crecimiento que el Gobierno presenta en la educación media responde a la transición natural de estudiantes que pasaron de sexto, séptimo y octavo grado de primaria hacia el nivel secundario.

“Son los mismos estudiantes que estaban en primaria y ahora pasaron a secundaria. Eso no necesariamente significa una expansión real en términos de nuevas plazas o ampliación sustantiva del sistema” el análisis debe centrarse en la creación efectiva de nuevos espacios educativos y no únicamente en la reorganización administrativa de la matrícula, manifestó.

Infraestructura escolar: el desafío pendiente

El presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte subrayó que la principal preocupación del magisterio sigue siendo la falta de infraestructura. “La lucha que existe en muchas provincias y municipios es por aulas, por planteles, por condiciones dignas. El problema no es sólo estadístico, es estructural”, indicó.

Reiteró que, aunque el discurso oficial resalta inauguraciones y avances, en numerosas comunidades persisten centros sobrepoblados y limitaciones que afectan la calidad del proceso educativo.

En relación con el anuncio presidencial de impulsar una nueva legislación educativa, De La Rosa advirtió que es un nuevo término para referirse al proyecto de fusión del MINERD-MESCYT, que a juicio del dirigente magisterial debe ser retirado del congreso nacional, por el amplio rechazo que ha concitado en la comunidad educativa y muchos sectores de la sociedad dominicana.

Finalmente, el secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP reiteró que el magisterio está dispuesto a participar en un proceso serio de consulta nacional sobre la educación, pero insistió en que las transformaciones deben partir de un diagnóstico realista. “La educación no puede ser solo un eje discursivo. Debe reflejarse en inversión efectiva en infraestructura, respeto a la carrera docente y políticas construidas con participación. Solo así la escuela podrá convertirse verdaderamente en el centro del desarrollo nacional”, concluyó Menegildo De La Rosa.

