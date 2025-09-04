- Publicidad -
Políticas

DIRIGENTE FP ASPIRA A MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN POLÍTICA

PARA AYUDAR A LEONEL FERNÁNDEZ A SEGUIR CONSTRUYENDO UN PARTIDO FUERTE Y GANAR EN EL 2028

PRIMICIAS DIGITAL4 de septiembre de 2025
3 1 minuto de lectura

El dirigente de la Fuerza del Pueblo Víctor Amaury Romero apeló al apoyo de sus compañeros para integrarse como mimbro de la Dirección Política de la organización.

Al dar a conocer su candidatura, Romero dijo que aspira a formar parte de la Dirección Política para  seguir ayudando a nuestro líder y Presidente Leonel Fernández, en la construcción de un partido más fuerte y poder ganar las elecciones en el 2028.

Les pido-expresó Romero- que evalúen su trayectoria y si la consideran viable, me den su voto

Y refirió su carrera como simple  miembro, luego paso a Vicesecretario de la Juventud, miembro de la Dirección Central, encargado en más de 10 provincias.

Luego paso a la Subsecretaría de la Secretaría de Planificación actualmente soy enlace en la Provincia María Trinidad Sánchez.

Víctor Amaury Romero manifestó que esas son las razones para solicitar a sus compañeros su voto para ser miembro de la Dirección Política y seguir ayudando a Leonel Fernández a continuar construyendo un partido fuerte, y la Fuerza del Pueblo pueda ganar las elecciones nacionales en el 2028.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL4 de septiembre de 2025
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Renuncian del PRM y vuelven al PLD

4 de septiembre de 2025

Charlie Mariotti: “El transfuguismo es corrupción”

4 de septiembre de 2025

LUIS HERNANDEZ RECIBE RESPALDO PARA INTEGRAR LA DIRECCION POLÍTICA DE LA FP

4 de septiembre de 2025

Danilo dice su cuñado le confesó haber cedido bienes para “que lo dejaran tranquilo”

4 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!