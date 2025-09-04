DIRIGENTE FP ASPIRA A MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN POLÍTICA
PARA AYUDAR A LEONEL FERNÁNDEZ A SEGUIR CONSTRUYENDO UN PARTIDO FUERTE Y GANAR EN EL 2028
El dirigente de la Fuerza del Pueblo Víctor Amaury Romero apeló al apoyo de sus compañeros para integrarse como mimbro de la Dirección Política de la organización.
Al dar a conocer su candidatura, Romero dijo que aspira a formar parte de la Dirección Política para seguir ayudando a nuestro líder y Presidente Leonel Fernández, en la construcción de un partido más fuerte y poder ganar las elecciones en el 2028.
Les pido-expresó Romero- que evalúen su trayectoria y si la consideran viable, me den su voto
Y refirió su carrera como simple miembro, luego paso a Vicesecretario de la Juventud, miembro de la Dirección Central, encargado en más de 10 provincias.
Luego paso a la Subsecretaría de la Secretaría de Planificación actualmente soy enlace en la Provincia María Trinidad Sánchez.
Víctor Amaury Romero manifestó que esas son las razones para solicitar a sus compañeros su voto para ser miembro de la Dirección Política y seguir ayudando a Leonel Fernández a continuar construyendo un partido fuerte, y la Fuerza del Pueblo pueda ganar las elecciones nacionales en el 2028.