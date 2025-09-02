Director INDRHI afirma Gobierno ha realizado pagos por RD$ 587 millones por Indemnización a Comunitarios Presa de Monte Grande

Azua.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ingeniero Olmedo Caba Romano, reveló qué el Gobierno dominicano ha desembolsado un total de RD$ 587 millones, 505 mil pesos por concepto de Indemnización a los parceleros y comunitarios de la zona de influencia de impacto de la Presa de Monte Grande.

Al ser entrevistado por el staff del Programa «Hoy Mismo», directamente desde la cortina de la Presa de Monte Grande, Caba Romano, señaló que por Indemnización de cultivos, el Gobierno a través del INDRHI ha pagado a los parceleros la suma de RD$ 325 millones, 132 mil pesos.

Mientras que por Adquisición de Terrenos para Comunitarios, la administración del Presidente Luis Abinader, ha realizado pagos por un monto de RD$ 83 millones, 204 mil pesos.

Además, el director del INDRHI afirmó han efectuado desembolsos por un monto de RD$ 29 millones 415 mil pesos, por concepto de Contribución de Sustento a Comunitarios y por alquiler de vivienda a comunitarios, se realizó una inversión de RD$ 624 mil pesos.

El titular ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba, reveló, que la inversión de la construcción de la Presa de Monte Grande, tiene un valor, USA ($) 538 millones de dólares, aunque reconoció que todavía quedan procesos financieros por cerrar.

Caba, indicó que la Presa Monte Grande, está lista y funcionando, despachando diario unos 18 metros cúbicos de agua por segundos, para el regadío de miles de tareas sembradas de productos agrícola en las provincias de Barahona, Independencia y Bahoruco.

El funcionario, resaltó la construcción del proyecto habitacional de 492 Vivienda, entregadas por el presidente Luis Abinader a los comunitarios que fueron desplazado por la construcción del Proyecto, completamente amuebladas, con calles aceras, cancha, iglesia, clubes comunales, destacamento de la Policía Nacional (PN), Unidad de Atención Primaria (UNAP), Electrificación y demás áreas de desarrollo social y económico.

Obras Complementarias.

Con relación a las obras complementarias, del proyecto múltiple «Monte Presa Grande», cómo son los canales de riego margen izquierda y margen derecho, Olmedo Caba, manifestó que están, en licitación para dar inicio a su construcción y que los mismo tienen su apoyo financiero por parte del Gobierno Central y organismos multilaterales con una inversión superior a los USA ($) 300 millones de dólares.

Retorno de inversión:

Con relación al retorno de inversión de la obra, el ejecutivo del INDRHI, aseguró qué en un estimado de 10 años, la Presa estaría realizando el retorno de inversión y qué por más de 50 años, las provincias de la región Enriquillo, contarán con agua potable y agua de regadío.

Un Apunte:

La Presa de Monte Grande, fue inaugurada el pasado 25 de enero de 2024, por el presidente de la República Dominicana Luis Abinader y en más de 619 días de operaciones, está Hidroeléctrica le ha entregado más de un millón de metros cúbicos de agua.