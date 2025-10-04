Director General de INEFI anuncia construcción moderno polideportivo de combate club San Vicente

El director general del Instituto Nacional de Educación Física escolar ratificó la construcción de un moderno polideportivo de combate en el club San Vicente de Paul que servirá para albergar ocho disciplinas deportivas.

Alberto Rodríguez Mella destacó que la moderna edificación servirá para desarrollar y masificar las disciplinas del ajedrez, levantamiento de pesas, lucha olímpica, judo, taekwondo, boxeo, esgrima y tenis de mesa.

Significó la importancia del levantamiento de la importante obra que resolverá un problema de espacio deportivo que por más de 30 años ha afectado los deportista del sector de Pueblo Nuevo y a los niños de la escuelas Eugenio cruz Almánzar y Josefa A. Perdomo.

“Es un compromiso que tenemos con la dirigencia deportiva francomacorisana que han estado luchando por décadas por la construcción de esta infraestructura deportiva” aseveró

Significó que inmediatamente culminen los juegos nacionales escolares estaremos interviniendo esta instalación deportiva.

De su lado el presidente de la Asociación de Judo de la provincia Duarte José Eugenio Vásquez valoró como positivo el importante anuncio del actual director de INEFI

“Confiamos en Alberto Rodríguez que irá en auxilio de estas disciplinas deportivas y cumplirá con su promesa, gracias a dios que más de 600 atletas de estas ocho disciplinas deportivas terminaran el calvario de no tener un local y poder practicar de forma adecuada” añadió.

Luego la directiva de la Asociación de Judo de la provincia Duarte entregó una merecida placa de reconocimiento a Alberto Rodríguez Mella por sus valiosos aportes en favor del judo de la zona.

Pie de foto

Alberto Rodríguez Mella recibe una placa de reconocimiento de la Asociación de Judo de la provincia Duarte por sus aportes al judo provincial.