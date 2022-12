Director ejecutivo de PTS desmiente supuestas irregularidades en contratación de Programa de Bilingüismo en Escuelas Públicas

SANTO DOMINGO. – Juan Valdez, director ejecutivo del programa Professional Training

Systems (PST), negó que exista irregularidad en el contrato de la Estrategia de Formación

Docente, Programa Bachilleres Bilingües Productivos que realiza esa entidad, al ser

contratados por el Gobierno a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del

Magisterio (INAFOCAM), como alegara el director general de Compras y Contrataciones

Públicas, Carlos Pimentel, en declaraciones ofrecidas a un programa de investigación.

Valdez aseguró que el Programa que se ejecuta desde noviembre de 2021, por un monto

contratado de RD$598 millones de pesos, ha beneficiado a 534 escuelas públicas con más de

mil docentes y 297 mil estudiantes del nivel primario y secundario, en 85 distritos escolares

distribuidos en todo el país, por lo que el Estado dominicano solo paga RD$2 mil pesos por año

por participante.

“El hecho es que después de haber licitado, adjudicado y firmado el contrato del programa de

bilingüismo, el INAFOCAM, ahora ilegalmente argumenta que ya no le interesa la capacitación

de los docentes de inglés en las escuelas públicas y que no cuenta con los fondos para

ejecutarlo, como excusa para solicitar la cancelación del contrato”, dijo Valdez, en conferencia

de prensa en su oficina de PTS.

Sostuvo que, sin embargo, el pasado lunes 12 de diciembre, el INAFOCAM y la Contraloría

General de la República acaban de aprobarle, al vapor, el contrato de becas No.CI-0000671-

2022, a UNICEF por RD$254 millones de pesos, lo cual no estaba en la programación

presupuestaria del INAFOCAM.

Dijo que esa actuación contradice los argumentos del INAFOCAM, de que desea cancelar el

programa de bilingüismo en las escuelas públicas porque supuestamente no tenía fondos para

ejecutarlo.

Valdez, quien estuvo en compañía de sus abogados, indicó que el director general de Compras

y Contrataciones tilda de irregular la contratación de PTS bajo el alegato de que se hizo

mediante contratación directa, “sin embargo, el INAFOCAM y la Contraloría, acaban de

aprobar la realización de la contratación directa con UNICEF de un programa similar”.

Aclaró que el contrato original de la Estrategia de Formación Docente, Programa Bachilleres

Bilingües Productivos no fue por tres meses (septiembre-diciembre 2022) como

incorrectamente declaró Pimentel, sino que se inició y se firmó en noviembre de 2021 y fue

contratado y ejecutado por 10 meses, de los cuales no se le ha pagado a PTS ni un centavo

hasta el día de hoy.

“La realidad es que el INAFOCAM decidió hacer un segundo contrato por tres meses, bajo la

asesoría y guía de la Contraloría General de la República, para resarcir el incumplimiento del

Estado con nuestra institución en los 10 meses pasados”, sostuvo.