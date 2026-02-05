Director de Desarrollo Provincial cataloga a Julito Fulcar como “un senador histórico”

Peravia. – Durante el acto del primer picazo para el remozamiento del play de Sabana Buey, el encargado de la Oficina Presidencial de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, destacó las gestiones realizadas por el senador Julito Fulcar, asegurando que dichas diligencias hicieron posible la ejecución de importantes obras deportivas para diversos sectores de Peravia.

De la Cruz informó que, además de la remodelación del play de Sabana Buey, el senador Julito Fulcar también gestionó la construcción de nuevos plays en Pizarrete, Villa Güera y La Montería, como parte de un plan integral orientado al fortalecimiento de la infraestructura deportiva en la provincia Peravia, el cual será ejecutado por el Gobierno dominicano.

En su intervención, el funcionario definió a Fulcar como “un senador histórico”, resaltando su enfoque en el desarrollo integral de todos los sectores de la sociedad, así como su trabajo constante y sin horarios en favor de su provincia.

Durante el acto, las autoridades también anunciaron la reconstrucción de los estadios de Villa Fundación, Villa Sombrero, Santana, Las Carreras, Don Gregorio, El Limonal y Los Ranchitos, además de la remodelación del polideportivo del municipio de Nizao, obras y la construcción de una cancha en Boca Canasta, obras que fueron igualmente solicitadas por el senador Julito Fulcar, quien agradeció que dichas peticiones hayan sido escuchadas por las autoridades competentes.

“Hemos recibido la aprobación de nuestra solicitud para la reconstrucción de los plays de Villa Fundación, Las Carreras, Villa Sombrero, El Limonal, Santana y Don Gregorio, así como del Polideportivo de Nizao. Agradecemos el respaldo del compañero Ángel de la Cruz y el apoyo constante del presidente Luis Abinader al desarrollo de nuestras comunidades”, expresó el legislador.

De su lado, la directora de la Junta Distrital de Sabana Buey, Rosa Sánchez, agradeció el respaldo de las autoridades gubernamentales, en especial del senador Julito Fulcar, por atender las necesidades de la comunidad y apoyar iniciativas que contribuyen al desarrollo local.

Al dirigirse a los presentes, el senador Julito Fulcar expresó su satisfacción al ver que las gestiones realizadas continúan dando resultados positivos, y reiteró que tanto el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader como su labor legislativa mantienen un firme compromiso con el desarrollo de la provincia Peravia, asegurando que seguirá trabajando para que más obras lleguen a cada uno de sus municipios y distritos municipales.