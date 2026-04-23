Diputados y funcionarios tratan sobre “Desarrollo Productivo de la Zona Fronteriza”

SANTO DOMINGO.- La Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, que preside Rafael Pérez Gómez, socializó este jueves con Erick Dorrejo Medina, director de Política de Desarrollo de la Zona Fronteriza, el tema de Estado “Desarrollo Productivo de la Zona Fronteriza.

En ese sentido, el funcionario se refirió a los puertos secos y explicó que se trata de un espacio físico habilitado por la Dirección General de Aduanas para almacenar y consolidar mercancías para exportaciones.

“Buscamos vincular a todos los actores y es la oportunidad de que podamos elevar la voz de la participación de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados”, expresó.

Dorrejo Medina, concluyó que el desarrollo del comercio en la República Dominicana abarca muchos proyectos y, se hace necesario la construcción de más puertos, porque en ninguna medida buscan desplazar los que se han instaurado, por el contrario, persiguen robustecerlos y fortalecerlos.

Por su parte, el diputado Pérez Gómez, presidente de dicha comisión se mostró de acuerdo con el proyecto de puertos seco, señalando que la informalidad aporta al retroceso y estos funcionan bien en otros países.

Para el legislador, los puertos secos vienen a dinamizar más la economía dominicana y el tránsito de productos, debido a que los comerciantes y empresarios del país también se van a beneficiar, ya que en la frontera existen muchos exportadores e importadores.

En el encuentro, realizado en el Salón Rafaela Alburquerque, además de los miembros de la Comisión de Asuntos Fronterizos, participó Erick Pérez, analista de la entidad de Política de Desarrollo de la Zona Fronteriza.

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