Diputados se reúnen con representantes de partidos políticos y de la JCE para analizar proyecto del voto electrónico

SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados sostuvo este lunes encuentros con representantes de partidos políticos y de la Junta Central Electoral, para conocer sus opiniones acerca del proyecto de ley sobre la implementación del sistema de voto electrónico, una iniciativa del diputado Elías Wessin Chávez.

Wessin, proponente y presidente de dicha Comisión, explicó que el texto del proyecto es un trabajo que se hizo de derecho electoral comparado con el sistema de Brasil, donde más de 100 millones de personas votan de manera electrónica, sin que se presenten problemas a la hora de la contabilización de los votos.

Dijo, además, que con la iniciativa está viendo hacia el futuro, ya que en el 2032 se unificarán las elecciones en todos los niveles y entiende que conviene que la JCE tenga un mecanismo avanzado para el conteo de los votos sin ningún tipo de retraso.

“La idea del proyecto es adoptar la tecnología y el avance de la ciencia que está en todas partes, es un proyecto que podríamos decir que es preventivo mirando hacia las elecciones del 2032”, indicó.

Al encuentro, celebrado en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, asistieron el director nacional de elecciones, Mario Núñez, el director nacional de informática, Johnny Rivera y el director nacional de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral (JCE) es Denny Díaz.

Por los partidos políticos asistieron Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Tácito Perdomo, del Partido Reformista Social Cristiano, Andy Mieses, Partido Alianza por la Democracia, Rigoberto Acevedo y Agustina García, del PASOVE, Belineli Cordero y Karina Bueno, del Bloque Institucional Social Demócrata, entre otros.

Por la Cámara de Diputados participaron Elías Wessin Chávez, Maribel Almánzar, Alcibíades Tavárez, Pedro Martínez Moronta, Juan José Rojas, Nicolás Hidalgo, José Alberto Jiménez, Carlos de Pérez, Danilo Díaz, Margarita Tejada, Damarys Vásquez, Nicolás López,Vicente Sánchez Henríquez, Willy Sánchez, Cirilo Moronta, Sandro Sánchez y Alex Lara.

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