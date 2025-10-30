Diputados se reúnen con director de la Policía y socializan varios temas, incluyendo proyecto de Reforma Policial

SANTO DOMINGO. – La Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados sostuvo este miércoles un encuentro con el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y la Plana Mayor, donde socializaron temas de gran interés para la seguridad ciudadana del país.

El presidente de la Comisión, el diputado Carlos Sánchez, al ser recibido en el Salón del Club de Oficiales de la Policía, explicó que entre los temas socializados estuvo el proyecto de ley de Reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el cual será depositado en el Congreso Nacional el próximo mes de noviembre.

“Hasta el momento no se sabe si la pieza será sometida a través del Senado o de la Cámara de Diputados, pero estamos socializando tanto el tema de la ley de la reforma como otros proyectos que tenemos en la Comisión de Interior y Policía de la Cámara”, explicó.

Carlos Sánchez, durante el encuentro, solicitó al director de la Policía Nacional la designación de un enlace permanente entre la Policía Nacional y el Congreso Nacional, para que haya una comunicación más fluida de la que ya existe.

En ese sentido, el director de la Policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, tras acoger la solicitud, informó que dicho enlace sería designado de forma permanente en las próximas horas.

En el encuentro, los diputados pudieron recibir las explicaciones del director de la Policía y de audiovisuales sobre los avances que ha logrado la Policía Nacional en el proceso de modernización a través de la reforma policial.

“Hubo una exhibición fílmica que son sustanciales en el tema de la seguridad, de cómo van las estadísticas, cómo va avanzando ya el tema de la reforma policial, porque en noviembre llegará al Congreso, pero ya es una reforma que ha venido sistemáticamente trabajándose, y lo que va a hacer el Congreso es darle el punto constitucional legislativo para que se convierta en una pieza definitiva”, precisó Carlos Sánchez.

Asimismo, el director general de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, precisó que la reunión fue a petición suya, para poner a los miembros de la Comisión en contexto de cuáles van a ser los contenidos de la nueva ley de la Policía Nacional.

“Además, aprovechamos para hacerle una presentación de todo el avance que ha tenido la reforma y la transformación policial impulsada por nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader, y mostrarles las estadísticas por direcciones, por pueblo, y cuál es el comportamiento del mapa de calor, para que vayan manejando el tecnicismo que nosotros manejamos”, indicó el director policial.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a través de la vía telefónica, aprovechó para calificar el encuentro como extremadamente importante e interesante, al servir de canal de comunicación entre los diputados y la Policía.

“Deseamos los mejores parabienes para la Policía, que precisamente ayer estuvo en su día con la celebración de diferentes actividades, por lo que desde este lado le felicito, además por el gran desempeño que están teniendo, tras asegurar estar convencido de que cada día el país tendrá una mejor Policía”, sostuvo Pacheco.

En ese sentido, el director de la Policía Nacional le informó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, “que desde hoy, esta tarde, nosotros vamos a designar un enlace permanente entre la Cámara de Diputados y la Policía Nacional, que van a tener comunicación 24/7, y cualquier situación que se presente en cualquier territorio vamos a tener la manera de resolverla inmediatamente”, puntualizó el director policial.

Algunos diputados, miembros de la Comisión e invitados, aprovecharon el encuentro para destacar el cambio significativo del comportamiento de los miembros de la Policía Nacional luego de que iniciara el proceso de reforma policial.

En la reunión se hizo una presentación audiovisual donde se explican los avances en distintas materias que ha logrado la Policía Nacional.

En el encuentro estuvieron presentes los diputados Carlos Sánchez, Sandro Sánchez, Carmen Leyda Escarfuller, Heriberto Aracena, Braulio Espinal, Franklin Martínez, Sadoky Duarte, Robinson Díaz, Ángel Sánchez, Nicolás López, Joselito Echarría, José Caraballo, Luis Báez, José Valenzuela, Naty Moya Sierra, Jesús Staling Vásquez e Ignacio Aracena, entre otros.

