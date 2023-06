Diputados aprueban en primera lectura proyecto que modifica la Ley 139-97 sobre días feriados

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto que modifica la ley No. 139- 97, sobre días feriados, para que los días 26 de enero, día del Natalicio Juan Pablo Duarte; 6 de noviembre día de la Constitución, y así mismo el 6 de enero que se celebra el día de los Santos Reyes, se queden en el calendario en día que le corresponda y no sean movidos de fecha.

El pleno de la Cámara logró el consenso para que el proyecto de ley, de la autoría del diputado Sadoky Duarte, sea enviado a la Comisión Permanente de Trabajo, con plazo fijo de 15 días para que sean escuchados los diputados que hicieron propuestas sobre el proyecto de ley.

La pieza legislativa tiene por objeto modificar el artículo 2 de la ley no. 139-97, a fin de establecer el carácter no laborable de los días; 6 de enero día de los Santos Reyes, 26 de enero día del Natalicio Juan Pablo Duarte Padre de la Patria, el 6 de noviembre día de la constitución, y así mismo el 6 de enero que se celebra el día de los Santos Reyes, para que los mismos sean celebrados el mismo día que corresponde a esta fecha y no sean movidos al lunes siguiente, como se ha estado haciendo hasta ahora.

El diputado Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana y otros propusieron como modificación que también sea inamovible el día primero de mayo, día en que en el mundo se celebra el Día del Trabajo.

Otras iniciativas

Los diputados en la sesión de este jueves aprobaron el proyecto de resolución en la que la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al «Programa Mi Vivienda» en 6 cuotas en el transcurso de 18 meses.

La pieza legislativa de la autoría de la diputada Lily Florentino establece Que por disposiciones del Plan Mi Vivienda, el solicitante debe pagar una suma inicial entre RD$75,000.00 a RD$100,000.00; suma equivalente entre US$1,300 y US$1,700, para la adquisición de un apartamento.

Al cierre de la sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco convocó a las distintas comisiones permanentes y especiales a trabajar con los proyectos en estudio y las próximas sesiones son los días 27 y 28 del presente mes.