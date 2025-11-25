Diócesis Stella Maris critica sentencia TC y afirma debió Consultar Las Fuerzas Armadas y PN antes de evacuar sentencia

SANTO DOMINGO ESTE. La Diócesis Stella Maris, de los municipios Santo Domingo Este, Boca Chica y San Antonio de Guerra, lamentó profundamente la decisión del Tribunal Constitucional de haber aprobado la sentencia 12-25 que anula un reglamento interno de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que fue instrumentado por dos abogados que no pertenecen a esas instituciones, ni les afecta el reglamento en cuestión.

El Obispo Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, hablando a nombre de la Diócesis SDE, exclamó que esa sentencia del TC ha provocado un escándalo en la sociedad dominicana, ya que anula un reglamento interno de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, alegando que hay discriminación en las personas que tienen preferencia sexual del mismo sexo.

“Yo solo quiero llamar la atención sobre un elemento, a propósito de la sentencia y me pregunto, ¿quién promovió la misma, quién lleva el recurso al Tribunal Constitucional?, Anderson Dirocie y Patricia Santana, quienes nunca han pertenecido a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía Nacional, y el reglamento en cuestión que no les afecta a ellos”, añadió.

Sostuvo que el recurso fue sometido el año pasado y dos meses después ya el TC estaba consultando al Congreso Nacional y a la Procuraduría General de la República, “por eso llamaos la atención por simple sabiduría, tacto y delicadeza, si Usted, Tribunal Constitucional se va a referir a una norma que rige a las Fuerzas Armadas, lo sabio es que se le consulte, pues son ellos lo que la han creado y es a ellos que les afecta, Y no se hizo.

Apuntó el Monseñor Ruiz de la Rosa que, tristemente, si se escuchó los argumentos de siete organizaciones, seis de ellas, que no son de la República Dominicana, que se han caracterizado por atacar al país en todos los escenarios con temas como el aborto, el tema haitiano, entre otros. Esas mismas personas son las que han estado impugnando leyes en varios países porque no van acorde con su agenda”, precisó.

Indicó que el Tribunal Constitucional ha preferido escuchar a voces extranjeras, de gente que no es militar y ha hecho silencio a las voces legitimas de los dominicanos que si le duele país.

“Este problema con esa sentencia 12-15, debe llevar al Tribunal Constitucional a reflexionar porque todas las protestas que se han producido, demuestra que no están en sintonía con la sociedad dominicana, a la cual se deben, debieron tener más delicadeza y más prudencia para manejar un tribunal de esa naturaleza, eso debe ser revisado” proclamó.

Consideró el Obispo de Stella Maris que todavía se puede enmendar, aparecerán argumentos de un lado y de otro, por eso, “les hacemos un llamado al TC para que las próximas sentencias lleven la agenda de la República Dominicana y se olviden de las presiones de esos grupos de ONGs, que solo les importa su agenda contra el país”

“Que Dios les bendiga y les de sabiduría a los integrantes del Tribunal Constitucional”, finalizó Monseñor Ruiz de la Rosa.

