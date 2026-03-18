DiarioDigitalRD celebra 20 aniversario

Convocan a estudiantes de término a reflexionar sobre periodismo y futuro digital

SANTO DOMINGO, 18 de marzo de 2026. – DiarioDigitalRD.com celebró este martes 17 de marzo sus 20 años de trayectoria con un concurrido encuentro que, más que mirar al pasado, abrió una conversación necesaria sobre el presente y el futuro del oficio. La actividad, realizada en el Hotel Real Internacional, reunió a figuras del ámbito académico y comunicacional para debatir los desafíos que hoy marcan la práctica periodística.

El anuncio del concurso lo hizo Vanessa Tejada, CEO de Editora Diario Digital SRL, quien presentó el Concurso Nacional de Ensayos “20 años de DiarioDigitalRD.com”, una iniciativa dirigida a estudiantes de término de Periodismo y Comunicación Social de universidades públicas y privadas.

Premios y alcance del concurso

El certamen reconocerá tres primeros lugares y otorgará entre cinco y siete menciones de honor. Los premios establecidos son:

Primer lugar: RD$50,000 + diploma + publicación del ensayo

Segundo lugar: RD$30,000 + diploma + publicación del ensayo

Tercer lugar: RD$20,000 + diploma + publicación del ensayo

Las menciones de honor recibirán diplomas y la publicación de sus textos.

Requisitos y plazos

Los participantes deberán presentar ensayos originales e inéditos, con una extensión de 1,500 a 2,000 palabras. Los temas abarcan la evolución digital del periodismo, la ética informativa, los nuevos formatos narrativos y los desafíos que enfrenta la profesión.

La recepción de trabajos estará abierta del 17 de marzo al 17 de mayo de 2026. Tras la evaluación de un jurado especializado, se anunciarán los ganadores y las menciones de honor.

Un aniversario con mirada crítica

Más allá de premiar buenos escritos, la ejecutiva Tejada explicó que la convocatoria busca estimular una reflexión profunda sobre los dilemas que hoy atraviesan el periodismo: la ética en tiempos de inmediatez, la verificación en un ecosistema saturado de información y la relación —cada vez más frágil— entre prensa y democracia.

“La verdad no se improvisa, se sostiene”, afirmó, al recordar que las dos décadas del medio han estado marcadas por decisiones complejas y por la defensa de una línea editorial coherente.

Con esta convocatoria, DiarioDigitalRD no solo celebra un aniversario. También reafirma su apuesta por un periodismo que piense, cuestione y se adapte sin renunciar a sus principios. En un contexto donde la velocidad suele imponerse al criterio, el medio insiste en lo contrario: detenerse, analizar y contar la realidad con responsabilidad.

Periodismo, democracia y nuevas generaciones

Durante las palabras centrales del acto, el director del medio, José Tejada Gómez, planteó que el reto principal del periodismo y los medios de comunicación no es solo tecnológico, sino institucional. A su juicio, la calidad del periodismo está directamente vinculada a la fortaleza democrática, que a su entender, evidencia signos de decadencia.

La fecha del aniversario, el 17 de marzo, sirvió además para evocar el legado de Orlando Martínez, en el 51 aniversario de su asesinato. Este fecha es un recordatorio del compromiso histórico que implica ejercer el oficio del periodismo.

Un momento emotivo del acto fue la presentación que hizo Tejada Gómez del destacado periodista Luis Fernández, de quien dijo que fue quien, en décadas pasadas, lo introdujo al periodismo, dándole la oportunidad de escribir una columna en el periódico La Noticia. Fernández dirigió breves palabras, destacando que lo hizo porque vio el talento en quien hoy es el fundador y director de DiarioDigitalRD.

Entre los asistentes estuvieron Reinier Maldonado, ejecutivo del Banco Popular Dominicano; Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Dominicano (FCGD; el profesor Luis Pérez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y Rafael Méndez, expresidente del CDP; la periodista y abogada Sarah Hernández, presidenta de Adompretur y la ex presidenta Yeni Polanco Lovera y José Rubén Gonell Cosme, director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA); Nelson Jimenez, director generante de Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (SOGESPA) ·. También participaron Severo Rivera, presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas de Espectáculos (ADOPAE), acompañado de Fausto Polanco; Frank Segura, presidente de Foro DoMadrid; la artista Olga Lara, así como directores de medios y periodistas.

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