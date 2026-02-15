Día de San Valentín en RD

Por: María Hernández

A pesar de que el Día de San Valentín es este sábado 14 de febrero, ya desde el viernes 13 en las calles de la República Dominicana muchos hombres y mujeres lucieron el color rojo en blusas, vestidos, camisas, pantalones, faldas, gorras y otro tipo de artículos, como forma de resaltar la celebración que tiene varios orígenes.

Una de las versiones más narradas proviene del siglo III en la Roma antigua cuando un sacerdote con el nombre de Valentín tuvo la osadía de desafiar al emperador de ese tiempo Claudio II quien había prohibido que los soldados se casaran, pues entendía que un guerrero que no tuviera lazos familiares era más valiente y tenía menos miedo para arriesgar su vida, pero Valentín siguió casando en secreto a jóvenes parejas y no respetó el decreto imperial, por lo que lo ejecutaron un 14 de febrero en el año 270, como publican medios como BBC.

Es por esa razón que la Iglesia Católica escogió e instituyó esa fecha como una forma de honrar el martirio del santo y así poder sustituir o reemplazar festividades denominadas como paganas por la iglesia.

Sin embargo, continuando con la misma fuente, en los registros de los santos católicos, hay once llamados Valentín. Y al menos tres de ellos están asociados a mensajes de amor, como lo describe el estudioso de la hagiografía Thiago Maerki quien es un investigador de la Universidad Federal de São Paulo.

En nuestro país, el Día de San Valentín nos impregna de alegría o de nostalgia a todos. Están alegres quienes tienen buenas relaciones con sus parejas y amigos. A otros solo les queda nostalgia de alguna relación ya concluida por diferentes causas o por la desaparición física de su pareja.

Muchas instituciones públicas y privadas celebraron con sus empleados el Día de San Valentín desde el viernes 13, como el Partido de la Liberación Dominicana en donde en un momento especial de la festividad dedicada al amor y a la amistad recordaron hermosas frases del ideario del Profesor Juan Bosch como la que se refiere a la importancia del amor: “El amor hace fuerte a los débiles y valiente a los cobardes. El amor obra milagros”, escribió el más grande escritor y político de toda la región.

Mientras, la Biblia describe el amor, en 1 Corintios 13, en lo que se ha considerado como un Himno al Amor en donde se Describe el amor como paciente, no envidioso, bondadoso, no jactancioso y sobre todo eterno, tanto así que es de rigor en las bodas cristianas, la frase que repiten los novios cuando se profesan mutuo amor: Hasta que la muerte nos separe», como ha ocurrido en incontables ocasiones en nuestro país y a nivel mundial.

Al observar los medios de comunicación y redes sociales encontramos que los feminicidios siguen en aumento sin que las instituciones que tienen que velar por la reducción de estos hechos de violencia presenten planes o campañas educativas para moldear el carácter y accionar de los hombres que no resisten la idea de saber que su pareja ya no quiere estar con él o ella.



El viernes 13 de febrero pudimos darle seguimiento al caso de un hombre y una mujer que se enfrentaron a los puños porque el caballero estaba montando bicicleta con su amante o segunda base como le llaman otros.



Es refrescante ir a un parque, como el que está frente a la Catedral y observar parejas de más de cincuenta años demostrando mutuamente su cálido amor, hasta con una simple mirada o toque de manos.



El amor no tiene edad y por eso vemos parejas que se llevan hasta veinte o treinta años de diferencia y se tratan como si fueran de la misma edad.



Nada criticable cuando la diferencia de edad afecta a los hombres y las crucifican si la de mayor edad es la mujer.



Que el Día de San Valentín transcurra en tranquilidad y sin violencia social, que es lo que suele caracterizar esta festividad cuando las bebidas y otras sustancias se les suben a la cabeza a los que la consumen

