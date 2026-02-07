Dharuelly D’Aza encabezó la delegación dominicana en la Cumbre Parlamentaria de América Latina

Ciudad de Panamá – Una delegación dominicana encabezada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza, representa la voz y las aspiraciones de la República Dominicana en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en la Cumbre Parlamentaria de América Latina y el Caribe, con sede permanente del Parlatino.

En esta importante reunión, la participación de D’Aza es significativa, ya que su liderazgo aportará una perspectiva valiosa en la discusión de temas cruciales como la cooperación interparlamentaria, la paz y el desarrollo sostenible.

Durante el evento, en el que estuvieron presentes delegaciones de Cuba, Argentina, Bolivia, Curazao, Chile, México, y Uruguay, entre otros países, los parlamentarios latinoamericanos y caribeños, junto a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, reflexionaron sobre los renovados desafíos que enfrenta la región, promoviendo el diálogo y la colaboración como mecanismos para avanzar hacia la autodeterminación y el fortalecimiento de la democracia en dichas naciones.

“Para nosotros es una gran oportunidad de representar a la República Dominicana, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en un espacio tan importante para el diálogo sobre temas cruciales para el desarrollo de la región”, sostuvo la legisladora D’Aza.

Las intervenciones de la delegación dominicana y otros líderes de la región fueron consideradas para la relatoría final del evento y se incluirán en una edición especial de los Cuadernos PARLATINO, que servirá de base para la proyección estratégica del organismo para el período 2026-2030.

Su origen

El Congreso Anfictiónico de Panamá, inaugurado en 1826 por el Libertador Simón Bolívar, representa el inicio de un sueño de unidad e integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe.

En este contexto histórico, y con motivo del bicentenario de dicho congreso, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño ha iniciado un programa conmemorativo que incluye un diálogo político de alto nivel, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En este contexto de transformaciones globales y desafíos geopolíticos, la voz de la República Dominicana será fundamental para promover la paz, la democracia y la integración en la región.

Pie de fotos:

Dharuelle D’Aza encabezó la delegación dominicana en la Cumbre Parlamentaria de América Latina

Esta cumbre a la que asistió D’Aza, representando al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es un espacio de importancia para discutir y analizar los retos de todos los países de la región.

La legisladora fue la voz de República Dominicana en torno a temas fundamentales para los países que integran este foro, como la paz, el fortalecimiento de la democracia y la integración de la región.

Visited 4 times, 4 visit(s) today