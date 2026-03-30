- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Detectan nueva variante de Covid-19 en 25 estados de EE. UU.; más de un millón de dominicanos reside en ellos

Ramón Mercedes30 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Se ha detectado una nueva variante de Covid-19, identificada como BA.3.2, en 25 estados de EE. UU., donde residen más de un millón de dominicanos, entre otras etnias, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Entre los estados se encuentran: Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Maryland, Virginia, Ohio, Massachusetts, Rhode Island, Illinois, California, Florida, Hawái, Idaho, Luisiana, Maine, Michigan, Misuri, Nuevo Hampshire, Nevada, Carolina del Sur, Texas, Utah, Vermont y Wyoming.

Tanto los CDC como la Organización Mundial de la Salud (OMS) están monitoreando esta variante.

Según los informes, la nueva variante presenta mutaciones significativas en comparación con las variantes JN.1 y LP.8.1. Esto es crucial, ya que fueron las dos variantes utilizadas para desarrollar la vacuna contra el Covid-19 en el periodo 2025-2026.

Los síntomas parecen ser los mismos que los de otras variantes del Covid: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, congestión nasal, pérdida del gusto o del olfato, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, y diarrea.

Para protegerse, además de vacunarse, es fundamental lavarse las manos, usar mascarilla y mantener la distancia social.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes30 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Dominicanos en NYC participan masivamente en protesta “Día Sin Reyes en EE. UU.”

30 de marzo de 2026

Vargas en NY: El acceso a la salud se está perdiendo por la complejidad del sistema; dominicanos afectados

30 de marzo de 2026

Encuesta “Equipo Los 6” NYC determina que el 65,49 % en el D-13 apoya reelección congresista Espaillat

30 de marzo de 2026

Valoran en NYC Danilo haya puesto oído en corazón militancia PLD y sociedad RD

30 de marzo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!