Detectan nueva variante de Covid-19 en 25 estados de EE. UU.; más de un millón de dominicanos reside en ellos

NUEVA YORK.- Se ha detectado una nueva variante de Covid-19, identificada como BA.3.2, en 25 estados de EE. UU., donde residen más de un millón de dominicanos, entre otras etnias, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Entre los estados se encuentran: Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Maryland, Virginia, Ohio, Massachusetts, Rhode Island, Illinois, California, Florida, Hawái, Idaho, Luisiana, Maine, Michigan, Misuri, Nuevo Hampshire, Nevada, Carolina del Sur, Texas, Utah, Vermont y Wyoming.

Tanto los CDC como la Organización Mundial de la Salud (OMS) están monitoreando esta variante.

Según los informes, la nueva variante presenta mutaciones significativas en comparación con las variantes JN.1 y LP.8.1. Esto es crucial, ya que fueron las dos variantes utilizadas para desarrollar la vacuna contra el Covid-19 en el periodo 2025-2026.

Los síntomas parecen ser los mismos que los de otras variantes del Covid: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, congestión nasal, pérdida del gusto o del olfato, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, y diarrea.

Para protegerse, además de vacunarse, es fundamental lavarse las manos, usar mascarilla y mantener la distancia social.

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