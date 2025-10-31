Destacan vigencia y validez del cooperativismo, al inaugurar la XI Convención Financiera CONACOOP

Eufracia Gómez, presidenta de CONACOOP, y Luis Guillermo Coto, director de la CCC-CA, resaltan la trascendencia del cooperativismo y la necesidad de fortalecer las estrategias de comunicación del sector.

Servicio de Prensa –

Punta Cana, República Dominicana. – La presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Eufracia Gómez Morillo, proclamó ante los 504 delegados que asisten a la XI Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y la IX Convención Internacional el sector constituye un pilar económico y social de las comunidades, que debe ser fortalecido con visión estratégica.

Durante el acto inaugural, Gómez Morillo destacó que las cooperativas son pilares esenciales del desarrollo económico local, capaces de promover la independencia financiera de sus miembros, fomentando la equidad y la solidaridad. Al encuentro asisten 502 delegados de 150 cooperativas y comitivas oficiales de Colombia ,Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Curazao y El Salvador.

La XI Convención Financiera se celebra desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre del presente año, en el Hotel Barceló Bávaro Grand Resort, bajo el tema: “Cooperativismo como estrategias y prospectiva financiera para el desarrollo social y económico”.

“Este rol debe ampliarse con visión estratégica para enfrentar los retos de un entorno globalizado y tecnológicamente profundo. La innovación financiera, la digitalización y el uso responsable de los datos se convierten en aliados para optimizar nuestras operaciones, reducir costos y ampliar el alcance de nuestros servicios, que deben ser inclusivos”, expresó la presidenta de CONACOOP.

En su calidad de presidenta de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), Gómez Morillo agregó: “Hoy es imprescindible fortalecer la colaboración a nivel regional e internacional, creando redes que permitan compartir experiencias, recursos y mejores prácticas, potenciando el impacto social y económico”.

La conferencia magistral de apertura estuvo a cargo del doctor Luis Guillermo Coto Moya, director ejecutivo de la CCC-CA, titulada “Prospectiva y Estrategia Comunicacional de las Cooperativas para Construir un Mundo Mejor”.

Coto Moya sostuvo que las cooperativas deben revisar sus lineamientos de comunicación para divulgar, con una mirada de largo plazo y sustentada en datos, los aportes reales que realizan a las comunidades, trascendiendo lo anecdótico o la acción aislada.

“Tenemos que crear un mensaje humanista. Somos organizaciones de personas, por lo tanto, defendemos el carácter humano del sector, con sensibilidad, compromiso y pasión. Debemos rescatar la esencia del cooperativismo y su contribución a la sociedad, reafirmando nuestros principios y valores”, manifestó el directivo internacional.

Asimismo, agregó: “Hay que disponer de información actualizada para dar a conocer lo que somos y no quedarnos en la parte microscópica. Al contrario, debemos amplificar nuestro radio de observación para estructurar un mensaje unificado hacia el exterior.”.

Pie informativo:

La XI Convención Financiera CONACOOP y la IX Convención Internacional del Cooperativismo reúnen a líderes del movimiento cooperativo dominicano e internacional para debatir sobre innovación, sostenibilidad y estrategias de fortalecimiento institucional del sector.

Visited 3 times, 3 visit(s) today