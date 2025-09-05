Despierta interés en Filadelfia celebración partido baloncesto entre Bameso y Mauricio Báez en NJ

FILADELFIA-PA.- Con la asistencia de sectores representativos de esta ciudad se efectuó una rueda de prensa para dar a conocer el único juego de baloncesto entre los equipos más emblemáticos de la República Dominicana, a realizarse el próximo día 20 en el Prudencial Center, Newark-Nueva Jersey.

El evento ha despertado gran interés en la comunidad quisqueyana de Filadelfia porque el baloncesto dominicano se prepara para escribir una página histórica en la arena de la NBA, que promete marcar un antes y un después en la diáspora, con el enfrentamiento de los dos clubes.

La fiebre por este encuentro sigue creciendo y ahora Filadelfia se suma con fuerza a esta gran celebración del deporte dominicano en los Estados Unidos, sostuvieron los presentes.

Este encuentro, denominado «El Juego del Respeto», es organizado por el empresario y activo manager deportivo, tanto en NY como en RD, Roberto Rojas y el deportista Jalexiz Fernández, con la misión de empoderar e inspirar a jóvenes y comunidades a través del deporte, la educación, la salud mental y el liderazgo.

Los amantes de este deporte no se podrán perder este histórico partido que trasciende la cancha para convertirse en un símbolo de respeto, unidad y orgullo dominicano.

“Vive la pasión, celebra la cultura del país caribeño en una jornada que marcará un antes y un después en la historia del baloncesto dominicano en la diáspora”.

El Prudential Center se encenderá con la presentación de tres grandes del entretenimiento dominicano: Lápiz Consciente, Bulova y DJ Adonis, artistas confirmados que harán vibrar a la fanaticada con música, ritmo y sabor, sostuvo la presentadora Yaneli Sosa, durante la rueda de prensa realizada en un restaurant de la ciudad.

Entre los asistentes estuvieron José Joaquín Mota, del Instituto Duartiano de Filadelfia; Danilo Burgos, representante estatal; Carlos Domínguez; vicecónsul de la RD; la gloria y leyenda del baloncesto dominicano, José «Grillo» Vargas.

Asimismo, Tomasina Sosa, funcionaria del Index; Ricardo Hurtado, del periódico

El Sol Latino Newspaper; de Latin Diamond Group; Hispanic Media; y Latino Connection Series. Además, el influencer Ray Studios.