Despiadado amenazó y luego agredió mujer 66 años en tienda Bronx; presuntamente víctima es dominicana

NUEVA YORK.- Un despiadado entró este lunes a una bodega en El Bronx, donde una envejeciente de 66 años, presuntamente dominicana, se encontraba en su interior comprando, y tras verla, el desconocido inmediatamente le expresó «te voy a romper la cara», y acto seguido la golpeo varias veces en la cara.

El ataque se produjo sin provocación alguna dentro del negocio ubicado en el 284 de la calle 198 E. en el sector de Fordham Manor, área donde residen cientos de familias dominicanas.

Luego, el agresor huyó del lugar, dirigiéndose hacia el sur por la avenida Bainbridge.

La víctima presentaba hematomas e inflamación y fue trasladada de urgencia al Hospital Saint Barnabas por los servicios de emergencia, donde se encuentra estable.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos. El NYPD despachó imágenes del malhechor, y lo describe como un hombre joven, visto por última vez con un sombrero negro, gafas negras, una chaqueta blanca y pantalones negros.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. También pueden enviar información a https://crimestoppers. nypdonline.org o en X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Visited 2 times, 2 visit(s) today