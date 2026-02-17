Desconocidos roban carro en Brooklyn con niño; hieren de bala hombre cambiaba neumatico en El Bronx

NUEVA YORK.- Dos desconocidos robaron un carro con un niño, de 4 años, en el asiento trasero en la avenida Bedford con Parkside en Brooklyn.

La policía dio a conocer la información este lunes sobre el hecho, explicando que los malhechores robaron el carro Kia 2024, luego que lo dejara encendido brevemente. Se llevaron 400 dólares en efectivo, el bolso que contenía tarjetas de crédito y un teléfono celular.

Luego los delincuentes dejaron el carro abandonado a tres esquina, para emprender la huida. Son perseguidos.

En el mismo orden policial, un hombre de 37 años se detuvo en una gasolinera en la avenida Bartow, en El Bronx, para cambiar una goma y en eso se le acercaron dos hombres, sacaron un arma y le dispararon en la pierna.

Luego tomaron la cadena de oro de la víctima y se marcharon en un vehículo negro.

La policía solicita a cualquier persona que conozca sobre estos incidentes llamar a Crime Stoppers 1-800-577-8477 o 1-888-57-74782. Asimismo, visitar www.crimestoppers.nypdonline. org. Todas las informaciones serán confidenciales.

