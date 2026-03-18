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Dominicanos en ExteriorNew York

Departamento de Estado-EUA reduce un 80 % tarifa para renunciar a la ciudadanía; existen unos 500 mil dominicanos

Ramón Mercedes18 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reducido el costo en un 80 % de la tarifa para renunciar a la ciudadanía de EE. UU.; antes eran $2,350, ahora son $450 dólares.

La nueva tarifa entró en vigor el pasado viernes; el Departamento de Estado empezó por primera vez a cobrar por renunciar formalmente a su ciudadanía en 2010, y es un proceso intenso y prolongado.Entre noviembre de 2020 y mayo de 2024, unas 135 mil personas nacidas en República Dominicana obtuvieron la ciudadanía.

Se estima en alrededor de 500 mil los quisqueyanos que han jurado por la ciudadanía de EE. UU., con la certeza de que ninguno renunciaría a la misma, informó una fuente.

Los solicitantes deben confirmar repetidamente, en múltiples declaraciones escritas y verbales ante un oficial consular en una embajada o consulado de EE. UU. fuera del país, que comprenden las implicaciones de este acto irrevocable y voluntario antes de que se les permita prestar un juramento formal de renuncia.

Deben firmar el juramento de renuncia ante el cónsul y confirmar que actúan voluntariamente; la decisión es permanente. Tras la aprobación del Departamento de Estado, recibirán un Certificado de Pérdida de Nacionalidad.

Los padres no pueden renunciar a la ciudadanía de sus hijos menores; estos deben demostrar madurez y carencia de coacción.

Renunciar no exime automáticamente de obligaciones fiscales pasadas; consulte el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Ver: https://www.irs.gov

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Ramón Mercedes18 de marzo de 2026
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