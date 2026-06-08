Departamento Aeroportuario recibe Sello CAF que reconoce transparencia en gestión

Santo Domingo. – El Departamento Aeroportuario (DA) recibió hoy la Certificación al Nivel de Excelencia: Sello CAF +300, que reconoce la calidad institucional en los procesos, mejora continua, compromiso con la excelencia en la gestión, y prestación de servicios de alta calidad a los usuarios interesados.

La certificación de calidad fue entregada al director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo, por el ministro Sigmund Freund, de Administración Pública, luego de que esa entidad rectora confirmara el cumplimiento de un conjunto de requisitos que evidenciaron, en su evaluación, una puntuación superior a 300.

“Recibir este reconocimiento con el Sello CAF, representa nuestro compromiso con la institucionalidad, fortalecimiento de los procesos y el desarrollo de la excelencia en la gestión pública, de manera especial, en los servicios a los ciudadanos”, expresó Pichardo, quien citó que esta certificación, junto al Premio Nacional a la Calidad que recibió la institución en 2024, demuestra que la institución avanza en el fortalecimiento de la transparencia.

“Hemos implementado, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, diversas ejecutorias que han ido mejorando el fortalecimiento institucional, como el logro de las certificaciones ISO 9001, del Sistema de Gestión de Calidad; e ISO 37001, de Gestión Antisobornos, además que, actualmente se trabaja en la NORDOM ISO 37301:2021, sobre Sistemas de Gestión de Compliance (Cumplimiento).

En tanto que, al expresar unas palabras, Sigmund Freund felicitó al Departamento Aeroportuario por los estándares de transparencia, calidad y eficiencia que tiene en sus funciones. “Estar en ese grupo de instituciones que tienen estándares tan alto de calidad, deben sentirse ustedes orgullosos”, agregó el funcionario al hacer referencia a otras entidades que han recibido la certificación.

Sostuvo que como institución entiende que el DA, luego de haber recibido el premio nacional a la calidad, va en ascendencia. “Tu has transformado de lo que era en el 2020 el DA, a lo que es en el día de hoy. Ha sido un cambio dramático, primero con el fortalecimiento de su rol como rector en los remas aeroportuarios, pero también en la participación de proyectos importantes, como el caso de Pedernales”, puntualizó.

El Sello de Calidad CAF +300, es otorgado por el MAP en su calidad de entidad rector de la evaluación del desempeño institucional, y busca entre sus objetivos reconocer y promover la calidad y mejora continua de los entes u órganos públicos del país, que han mantenido el compromiso institucional de prestar servicios de alta calidad.

Estuvieron presentes por el DA, los subdirectores Luis Cabrera, Jorge Leandro Santana y Marcello Mazzilli; la directora de Planificación y Desarrollo, Maria del Carmen Méndez, entre otros.

Mientras que a Freund les acompañó Hadeline Matos, viceministra de Evaluación y Desempeño Institucional del MAP.

Visited 1 times, 1 visit(s) today