DENUNCIAN DESTRUCCION DE LA ZONA BOSCOSA DE LA FERIA GANADERA

SANTO DOMINGO.- Ecologistas y ambientalistas del Distrito Nacional denunciaron la destrucción de la zona boscosa de la Feria Ganadera.

En un comunicado de prensa expresan que decenas de árboles centenarios están siendo devastados ante la mirada indiferente de las autoridades.

Exigieron del Ministerio de Medio Ambiente investigar a fondo la denuncia.

Expresan que las devastaciones afectan la ecología del Distrito Nacional y zonas aledañas.