- Publicidad -
AgropecuariaLocales

DENUNCIAN DESTRUCCION DE LA ZONA BOSCOSA DE LA FERIA GANADERA

PERIODICO PRIMICIAS4 de octubre de 2025
1 Menos de un minuto
SANTO DOMINGO.- Ecologistas y ambientalistas del Distrito Nacional denunciaron la destrucción de la zona boscosa de la Feria Ganadera.
En un comunicado de prensa expresan que decenas de árboles centenarios están siendo devastados ante la mirada indiferente de las autoridades.
.
Exigieron del Ministerio de Medio Ambiente investigar a fondo la denuncia.
Expresan que las devastaciones afectan la ecología del Distrito Nacional y zonas aledañas.
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS4 de octubre de 2025
1 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Primicias octubre 2025, Temas Económicos y Bancarios, SB protege a los usuarios de las entidades financieras, avances en la digitalización e inclusión bancaria, eficiencia energética, honoris y causa a Valdez Albizu, apagones, delincuencia y competencia desleal, quejas del comercio detallista, Coloquio, 41 años aportando al análisis económico RD y el mundo

4 de octubre de 2025

IMPACTO URBANO logra sentencia firme contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional por más de RD$4,300 millones en daños y perjuicios

2 de octubre de 2025

CAASD trabaja para solucionar avería en Las Praderas

27 de septiembre de 2025

El huracán Georges: destrucción, dolor y solidaridad

27 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!