Demanda disculpas al PRM por incidente en actividad Leonel Fernández en Providencia-USA

NUEVA YORK.- El vocero de la Fuerza del Pueblo (FP) en Estados Unidos, Odell Suero, demandó del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza; de la secretaria general, Carolina Mejía; y del presidente de la República, Luis Abinader, a presentar disculpas formales por lo que calificó como un «comportamiento soez» protagonizado por un dirigente perremeísta durante una actividad oficial del partido encabezada por el expresidente de la República y líder de esa organización, doctor Leonel Fernández, en Providencia.

De acuerdo con la denuncia, el dirigente del PRM Micky Rodríguez, quien según Suero cuenta con un historial de antecedentes, habría sido motivado por elementos del Consulado Dominicano en Nueva York para irrumpir en la actividad, con el aparente propósito de provocar caos e irrespetar el desarrollo del acto político.

«El PRM, como partido de gobierno, debe conducirse con apego al respeto institucional y a la convivencia democrática». En tal sentido, entendemos que corresponde un gesto de rectificación y una disculpa formal pública, como expresión de madurez política, dirigida al doctor Fernández y a la FP, precisa Suero.

Asimismo, destacó que la FP es una organización con disciplina interna y una cultura de respeto hacia las demás fuerzas políticas, y que no tolerará que se intente «incidir de manera indebida en nuestros asuntos internos para generar desorden o faltas de respeto».

«La organización política reafirmó que continuará desarrollando sus actividades en el exterior con orden, entusiasmo y amplia participación ciudadana, sin dejarse distraer por lo que calificó como “acciones aisladas y poco constructivas de sectores oficialistas», puntualizó Suero.