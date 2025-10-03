- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Demanda disculpas al PRM por incidente en actividad Leonel Fernández en Providencia-USA

Ramón Mercedes3 de octubre de 2025
0 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.-  El vocero de la Fuerza del Pueblo (FP) en Estados Unidos, Odell Suero, demandó del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza; de la secretaria general, Carolina Mejía; y del presidente de la República, Luis Abinader, a presentar disculpas formales por lo que calificó como un «comportamiento soez» protagonizado por un dirigente perremeísta durante una actividad oficial del partido encabezada por el expresidente de la República y líder de esa organización, doctor Leonel Fernández, en Providencia.

De acuerdo con la denuncia, el dirigente del PRM Micky Rodríguez, quien según Suero cuenta con un historial de antecedentes, habría sido motivado por elementos del Consulado Dominicano en Nueva York para irrumpir en la actividad, con el aparente propósito de provocar caos e irrespetar el desarrollo del acto político.

 

«El PRM, como partido de gobierno, debe conducirse con apego al respeto institucional y a la convivencia democrática». En tal sentido, entendemos que corresponde un gesto de rectificación y una disculpa formal pública, como expresión de madurez política, dirigida al doctor Fernández y a la FP, precisa Suero.

Asimismo, destacó que la FP es una organización con disciplina interna y una cultura de respeto hacia las demás fuerzas políticas, y que no tolerará que se intente «incidir de manera indebida en nuestros asuntos internos para generar desorden o faltas de respeto».

«La organización política reafirmó que continuará desarrollando sus actividades en el exterior con orden, entusiasmo y amplia participación ciudadana, sin dejarse distraer por lo que calificó como “acciones aisladas y poco constructivas de sectores oficialistas», puntualizó Suero.

- Publicidad -
Ramón Mercedes3 de octubre de 2025
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Muertes por accidentes de tránsito en NYC continuaron su tendencia a la baja

3 de octubre de 2025

Raúl Acosta presenta oficialmente en Manhattan su «Partido Diáspora Primero» (DP)

3 de octubre de 2025

Miles de dominicanos en NY serán afectados por cierre de gobierno federal-EUA

3 de octubre de 2025

Atracan e hieren dominicano en el Alto Manhattan para despojarlo de prendas

3 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!