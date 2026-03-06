Delincuente con 88 arrestos prende fuego a hombre sin hogar en concurrida Penn Station, Manhattan; miles de dominicanos la usan

NUEVA YORK.- El delincuente profesional en esta ciudad, Damon Johnson, de 47 años, con 88 arrestos, le prendió fuego a un hombre sin hogar, de 37, que estaba dormido alrededor de las 8:00 p.m. de este lunes, cerca de la entrada del tren Amtrak, en Penn Station, en la calle 33 con la 8.ª avenida, en Midtown-Manhattan.

Por esa estación, más de 600,000 pasajeros de metro, tren de cercanías y Amtrak la utilizan en un día laborable promedio, entre ellos miles de dominicanos. Es la estación de transporte de pasajeros con mayor tráfico de Estados Unidos y de Norteamérica.

El victimario fue arrestado al día siguiente, tras quedar captada su acción criminal en una cámara de seguridad. Se ve a Johnson inclinándose sobre el hombre un momento y luego permaneciendo allí un minuto antes de alejarse.

Segundos después, se vio a la víctima levantándose con la chaqueta en llamas y corriendo hacia la estación Penn; transeúntes apagaron las llamas, y la víctima fue trasladada rápidamente a un hospital local con múltiples quemaduras, dijeron las autoridades.

El agresor fue procesado ante el Tribunal Penal de Manhattan este miércoles por la noche y se declaró inocente, informaron las autoridades. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Se recuerda que, en diciembre de 2024, un guatemalteco prendió fuego con un mechero a una mujer en un vagón de metro de la estación de Coney Island mientras dormía. Fue trasladada al hospital.

