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EconomiaSociales

Del teatro al mundo empresarial

PERIODICO PRIMICIAS10 de abril de 2026
5 1 minuto de lectura

La escenógrafa dominicana Ángela Bernal impulsa el concepto de narrativa espacial,
aplicando herramientas del teatro al diseño de experiencias para organizaciones y marcas.

Cada vez más organizaciones descubren que un evento no solo se recuerda por cómo estuvo organizado, sino por la experiencia y el impacto que genera. Bajo esta premisa, Ángela Bernal propone aplicar recursos del teatro al diseño escenográfico de eventos empresariales e institucionales, transformando los espacios en entornos capaces de comunicar, emocionar y reforzar la percepción de marca.

“En el teatro cada rincón tiene un propósito narrativo. Esa misma lógica puede aplicarse a los eventos y experiencias de las organizaciones”, explica Bernal. “Cuando diseñamos un espacio desde la narrativa, no solo creamos algo visualmente atractivo, sino una vivencia que deja un mensaje y un sentimiento en las personas”.

Arquitecta de formación, actriz por vocación y escenógrafa con más de 18 años de trayectoria en el diseño escenográfico y arquitectura efímera, Ángela ha desarrollado su carrera participando en la creación de escenografías para reconocidas producciones teatrales, muchas de ellas nominadas y ganadoras de Premios Soberano.

Esa trayectoria artística es la base desde la cual hoy traslada el lenguaje escénico al ámbito corporativo e institucional, convencida de que el espacio también puede ser una poderosa herramienta de comunicación y conexión con las personas.

A través de su empresa Tracke Stage, Bernal lidera un equipo multidisciplinario dedicado al diseño conceptual, la gestión y el montaje de escenografías para experiencias de marca, eventos corporativos y museográficos.

Su enfoque busca que cada elemento del entorno —desde la iluminación, el uso de la tecnología y el sonido, hasta la elección y disposición del mobiliario— contribuya a contar una historia y a generar un momento memorable para quienes lo viven.

En un contexto donde las organizaciones buscan nuevas formas de conectar con sus audiencias, colaboradores y clientes, el diseño de experiencias espaciales se consolida como una herramienta cada vez más relevante para comunicar valores, identidad y propósito.

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