Defensa Civil responde a situaciones por lluvias en varias provincias del país

Santo Domingo.– El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, informó este jueves que la institución de respuesta a emergencias activó sus protocolos de actuación ante las fuertes lluvias e inundaciones que se han registrado en varias provincias del país, lo que ha incluido el rescate de personas en zonas vulnerables.

Salas indicó que, hasta el momento, las provincias Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez han sido las de mayor afectación, con unas 3,034 personas desplazadas, 3,100 viviendas anegadas, 18 comunidades incomunicadas y 14 desbordamientos de ríos.

El también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) llamó a los directores provinciales a coordinar con las gobernadoras, alcaldes y alcaldesas la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CPMR) provinciales y municipales, con la finalidad de gestionar ayudas y tomar medidas preventivas.

Recordó que la institución naranja tiene georreferenciados los lugares que pudieran ser habilitados como albergues a nivel nacional.

Para acceder al listado, pidió a la población escanear el código QR disponible en la página web www.defensacivil.gob.do

y en las redes sociales. Asimismo, pueden llamar al 809-472-8617 para recibir orientación y reportar incidencias en la App “AlertaDo”, disponible gratis para teléfonos Android y Apple.

Juan Salas hizo un llamado a la ciudadanía a mantenernos alerta ante las incidencias que pudieran seguir provocando las lluvias.

