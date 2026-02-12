- Publicidad -
Defensa Civil asiste a bomberos en extinción de incendio en empresa de Haina

PRIMICIAS DIGITAL12 de febrero de 2026
Santo Domingo. – Unos 47 técnicos de la Defensa Civil colaboraron este jueves con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de San Cristóbal para sofocar un incendio que se registró en la empresa Katae Group, dedicada a la fabricación de envases plásticos, ubicada en el municipio de Haina.

La institución naranja mantiene además dos ambulancias y una unidad de rescate, disponible para cualquier tipo de emergencia que pudiera ocurrir durante las labores de respuesta.

 

Informes preliminares indican que el siniestro se registró la madrugada de este jueves y que, en estos momentos, está controlado en un 75 %. El personal en la zona cero continúa trabajando en labores de extinción, enfriamiento y vigilancia preventiva del área, manteniendo el perímetro de seguridad establecido.

La causa del incendio, hasta el momento, no ha sido determinada; sin embargo, se atribuye a un posible fallo eléctrico durante operaciones nocturnas.

Se recuerda que la empresa afectada opera en una de las áreas industriales más activas de Haina, donde se concentra un importante número de entidades manufactureras.

