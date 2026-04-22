David Collado reafirma compromiso de RD con la formación técnica en Asamblea General de WorldSkills Américas Punta Cana 2026

Punta Cana, La Altagracia. -El ministro de Turismo, David Collado, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la excelencia en la formación técnico profesional y el intercambio de conocimientos a nivel global, durante la apertura de la Asamblea General de WorldSkills Américas 2026.

En su intervención, David Collado destacó el notable crecimiento del turismo en los últimos años, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país, un dinamismo que, a su vez, incrementa la demanda de talento humano calificado capaz de sostener los estándares de calidad y competitividad del destino.

Asimismo, al abordar la recuperación del sector tras la pandemia de COVID-19, resaltó las cifras récord en la llegada de turistas y la expansión de las aerolíneas que operan en el país, un escenario que reafirma la necesidad de fortalecer la formación técnico profesional como eje clave para garantizar la inserción laboral oportuna, la adaptación a nuevas exigencias del mercado y la evolución constante de los servicios turísticos.

“Para nosotros es un gran honor que este importante evento se realice en la República Dominicana. En nombre del presidente de la República, Luis Abinader, y en mi calidad de coordinador del Gabinete de Turismo, les doy la más cordial bienvenida a esta tierra pequeña, pero hermosa: el paraíso”, expresó Collado ante la Asamblea General de WorldSkills Américas, que se celebra en Punta Cana, provincia La Altagracia.

En este contexto, la formación técnico profesional se posiciona no solo como respuesta a la creciente demanda de empleos en el sector, sino como un instrumento estratégico para elevar la productividad, impulsar la movilidad social y asegurar que el crecimiento del turismo se traduzca en oportunidades reales de desarrollo para la población.

El presidente de WorldSkills Américas, Arsenio Fernández, calificó como “brillante, maravilloso y fantástico” el entorno de la República Dominicana, y expresó su deseo de que el crecimiento del turismo continúe fortaleciéndose.

Durante la asamblea se abordan temas estratégicos relacionados con el futuro de la formación técnico-profesional en América, incluyendo la revisión de la agenda de trabajo de la organización y la definición de acciones orientadas a preparar a los jóvenes para los mercados laborales del futuro.

Sobre WordSkill Americas

La Asamblea General de WorldSkills Américas Punta Cana 2026 se consolida como el principal espacio de decisión estratégica para la formación técnico profesional en el continente.

Este encuentro bienal reúne a líderes y representantes de los países miembros para definir políticas, fortalecer la cooperación regional y trazar el camino hacia el desarrollo de habilidades alineadas con las demandas del futuro del trabajo.

La elección de la República Dominicana como sede, a través del INFOTEP, responde al posicionamiento del país como referente regional en innovación, empleabilidad y desarrollo de competencias técnicas.

Desde Punta Cana, delegaciones de todo el continente trabajan en la construcción de una agenda común centrada en la calidad, la inclusión y la transformación productiva, bajo la visión de impulsar “el futuro de las habilidades técnicas de América”.

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