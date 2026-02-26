Danilo Medina exige pensiones y salarios dignos para los agrónomos dominicanos, elogia su rol esencial en la sociedad

El expresidente de la República, Danilo Medina, reclamó este martes al Gobierno el otorgamiento inmediato de pensiones justas y un aumento salarial digno para los profesionales agropecuarios, al considerar que han sido fundamentales para garantizar la alimentación del pueblo dominicano.

Durante un encuentro con la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), encabezada por su presidente, el ingeniero Tito Hernández, Medina sostuvo que los agrónomos “se han ganado ese derecho tras dedicar sus vidas al campo y a la producción de alimentos”.

“Ellos no merecen ese trato indigno. Después de gastar sus vidas trabajando por la seguridad alimentaria del país, hoy muchos no tienen con qué sostenerse. Me apena ver cómo semana tras semana fallecen esperando que se les aplique la ley de pensiones”, expresó.

En el encuentro participaron dirigentes agropecuarios y representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ellos Adriano Sánchez Roa y Francisco Mosquea.

La ANPA entregó al expresidente un documento en el que solicita al gobierno 1,600 pensiones, la revisión de 600 expedientes, la reposición de más de 350 técnicos cancelados, el nombramiento de 500 nuevos profesionales y la fijación de un salario mínimo de RD$50,000 para el sector.

Al exponer las reivindicaciones, Tito Hernández dijo que el ultimo aumento salarial lo estableció el expresidente Medina en el 2017, de RD$35,000.0 mínimo mensual para los profesionales agropecuarios, cuando el Banco Central de la República Dominicana, colocaba la canasta familiar en RD$32,664.23

Medina cuestionó el trato que, según afirmó, el Gobierno otorga a los profesionales agropecuarios, señalando que mientras a estos se les niegan pensiones ya ganadas, otras personas reciben ese beneficio sin haber prestado servicios al Estado.

El también presidente del PLD reiteró el respaldo “inquebrantable” de esa organización política a la lucha reivindicativa que impulsa la ANPA, y aseguró que su partido tiene autoridad moral para acompañar estas demandas, al recordar que durante su gestión se fortaleció el sector agropecuario y se elevó la autosuficiencia alimentaria nacional.

“Nosotros estamos con ustedes. Los apoyamos en todo el sentido de la palabra, porque cumplimos con el campo y con los productores”, concluyó.

