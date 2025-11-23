Danilo: gobierno PRM “devuelve al país al pasado”. Nueva cárcel inaugurada no es obra propia actual mandato

SANTO DOMINGO, RD.-El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, encabezó este domingo la Asamblea de Miembros y Militantes del PLD en la provincia Duarte, donde fijó posición sobre diversos temas nacionales y cuestionó el desempeño del gobierno actual en áreas de infraestructura, ayudas sociales y educación.

Durante su intervención y al ser cuestionado por la prensa, Medina se refirió a la reciente presentación de la cárcel de La Nueva Victoria por parte del gobierno, afirmando que se trata de una obra ya concluida en su totalidad durante su gestión.

“Bueno, tal vez no fue una inauguración; yo pienso que lo que hicieron fue que la vieron para comenzar a dar servicio, porque esa cárcel yo la inauguré, y es la misma cárcel, ahí no se ha hecho nada”, expresó.

El exmandatario recordó que el complejo penitenciario incluye 87 edificios, iglesias, áreas deportivas, espacios productivos y centros comunitarios todo construido durante su gestión de gobierno; reiterando que las autoridades actuales solo “le cambiaron el color y le cambiaron el nombre”.

Consultado sobre las denuncias del senador oficialista de la provincia Duarte, quien afirmó que se han distribuido ayudas gubernamentales de forma fraudulenta tras el paso de recientes tormentas, Medina respondió de manera enfática: “Si él lo dice, ¿sabe por qué lo dice?”, sugiriendo que las declaraciones del legislador tienen sustento en situaciones reales que afectan a los productores de la zona.

En materia educativa, el presidente del PLD criticó lo que calificó como un claro retroceso en la organización del sistema escolar dominicano, recordando que la construcción de miles de aulas durante los gobiernos del PLD permitió ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa.

“¿Por qué están fuera del sistema escolar? Porque no tienen aulas. El gobierno lo que ha hecho es devolverlos al pasado, ahora están creando dos tandas para poder tener dos grupos de dos horas y media de clase y así no se forman los estudiantes”, afirmó Medina.

El ex gobernante sostuvo que la visión educativa de su administración siempre fue fortalecer la jornada extendida.

“Nosotros queríamos ocho horas para los niños, con alimentación escolar para desarrollar su cerebro a nivel de que no se duerman en las clases”, recordó, destacando la importancia del tiempo pedagógico y la nutrición escolar como pilares del aprendizaje.

En el discurso que pronunció para cerrar la asamblea reveló que el Partido de la Liberación Dominicana ya está compitiendo por el primer lugar de la preferencia en el electorado dominicano.

Dijo que el Partido de la Liberación Dominicana es un caballo de carrera preparado para competir y ganar: «Hoy el Partido está preparado para la competencia. Solo nos falta el jinete. Y lo vamos a escoger. Pronto tendremos un jinete para comenzar la lucha por la Presidencia de la República”

Johnny Pujols, secretario general, quien antecedió a Danilo Medina en sus palabras dijo, a propósito de la cercanía de la fecha aniversario del PLD, que esa organización surgió para estar al lado del pueblo.

Dijo que ya el Partido se ha sacudido el polvo y está preparado para defender al pueblo dominicano del retroceso que lo ha conducido la gestión del PRM

Reiteró que ya se siente en el ánimo popular el seguro triunfo del PLD en las venideras elecciones y la derrota del PRM.

Curso de la Asamblea

El amplio salón del Club El Mayorista en San Francisco de Macorís, atestado de miembros y militantes del PLD de los distritos municipales y municipios de la provincia Duarte, fue el escenario para las consignas y proclamas para el regreso al Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, porque en el Gobierno del PLD, se vivía mejor.

Junto a Danilo Medina y Johnny Pujols presidieron el encuentro peledeista, los vicepresidentes del PLD, Yvan Lorenzo y Zoraima Cuello, el Presidente provincial, Luis Yanguela, el municipal, Luis Rosario, los miembros fundadores del PLD, Juan Ocatvio Ceballos y Juan ( Juanito ) Antigua, los ex diputados, Miledys Nuñez y Yerri Acosta , los municipalistas Katty Rodriguez, Fermin Sanchez, Jose Flores Burgos y Ruddy Sosa y Mayobanex Escoto, Secretario de Organización.

Los miembros del Comité Político presentes fueron Francisco Domínguez Brito, Radhamés Camacho, Robert De la Cruz, Luis Alberto Tejeda, Alexis Lantigua, Thelma Eusebio, Kenia Lora, Juan Ariel Jiménez, Walter Musa y Héctor Olivo. Domitila Acosta (Fini) dedicó la asamblea a Dios, mediante una oración , confirmando así el espíritu cristiano, predominante en República Dominicana. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente del PLD en San Francisco de Macorís, Luis Rosario , quien aprovechó la celebración del Día de la Familia, para afirmar que la familia Peledeísta en la provincia Duarte ha renacido y se prepara para alcanzar el poder. El Presidente de la provincia Luis Yangüela , recurrió al lenguaje gráfico para comparar los logros del gobierno de Danilo Medina con la desastrosa gestión del PRM, presentó un racimo de plátanos grandes, comparados con una mano de dicho alimento , significando que con los recursos que se compra hoy unos cuantos plátanos, antes se compraba un racimo, los propio hizo con el arroz y el aceite, recurrió un cable eléctrico para afirmar que cuando el PLD vuelva al Gobierno, tendrá que empujarlo con electricidad Alrededor de ciento cincuenta (150) jóvenes, nuevos votantes en su mayoría ingresaron al PLD luego del juramento a cargo del Presidente Danilo Medina, quien juramentó a decenas de antiguos miembros, que regresan a la organización política. A nombre de los juramentados habló el joven Juan Mendoza, quien explicó que se hizo adulto observando las grandes obras y realizaciones del PLD y los programas sociales y de apoyo a la juventud que emprendió. De los peledeistas que regresan al PLD, luego de pasar por la frustración de estar en el PRM, habló el ex alcalde de las Guaranas, Samuel Recio, quien definió a Danilo Medina como el mejor Presidente que ha tenido el país. Dixon Fernández, miembro del PLD y Héctor Olivo, miembro del Comité Político, compartieron la conducción de la asamblea, que inició y concluyó pronunciado el lema partidario “Servir al Partido para Servir al Pueblo”

