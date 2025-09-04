Danilo dice su cuñado le confesó haber cedido bienes para “que lo dejaran tranquilo”

“Él vino a mi casa y me dijo que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Me explicó que mediante ese acuerdo cedía sus bienes a cambio de que lo dejaran tranquilo y en libertad”, narró Medina.

El exmandatario aseguró que no estuvo de acuerdo con la decisión de Montilla, y así se lo hizo saber de manera directa.

«Yo le dije: ‘Tú habrás cedido tus bienes, pero también has cedido tu honor, tu dignidad y tu integridad. Y eso no tiene precio’. Le expresé que había conseguido no estar detrás de las rejas de una prisión, pero sí detrás de las rejas de la sociedad”, sostuvo.

Medina afirmó que la decisión fue tomada de forma independiente por Montilla, sin consultarle previamente, y que él no tiene ninguna vinculación política, económica ni contractual con su cuñado.

«Maxi ha tenido su vida independiente de la nuestra. Nunca me pidió favores ni consejos, ni siquiera cuando estaba en medio de este conflicto. No comparto su decisión de llegar a ese acuerdo”, puntualizó el exmandatario.

Asimismo, el expresidente criticó la manera en que —según él— el Ministerio Público manejó el caso, al mantener durante cuatro años una persecución sin presentar acusación formal.

«Si tenían un expediente, debieron someterlo a la justicia. Él debió exigir que lo llevaran a los tribunales para demostrar su inocencia. En cambio, fue presionado psicológicamente hasta rendirse y aceptar las acusaciones”, indicó.

Finalmente, Medina reiteró que continuará defendiendo a los miembros de su partido que están enfrentando procesos judiciales, siempre y cuando busquen limpiar su nombre en los tribunales y preservar su honor, pero dejó claro que en el caso de Montilla ya no hay nada que hacer tras la firma del acuerdo.

eldia.com.do