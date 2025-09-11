DAN COMO UN HECHO ELECCIÓN DE LUIS HERNÁNDEZ A DIRECCIÓN POLÍTICA DE LA FUERZA DEL PUEBLO

A la puerta de la votación de éste domingo 14 de septiembre, se da como un hecho la elección de Luis Hernández a la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP).

El creciente respaldo que Hernández ha recibido no sólo se limita a la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo, que preside, sino en diferentes demarcaciones, en distintas zonas del país.

Por ejemplo, Hernández ha participado en actividades celebradas en diferentes demarcaciones, en la que su candidatura ha recibido un apoyo contundente de sus compañeros de partido.

Al intervenir en esas actividades, Hernández ha manifestado su interés de formar parte de la Dirección Política para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo, servir a la militancia del partido, y sobre todo para continuar al lado, codo con codo, con el Presidente y Líder de la Organización, Leonel Fernández.

Tal como se observa en el panorama, a la vuelta de la votación de éste Domingo de la Dirección Central, el creciente respaldo recibido a la candidatura de Luis Hernández, se da como un hecho que por su trayectoria de lucha y de trabajo será compensado con su elección a Miembro de Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.