Dalvin La Melodía retoma su gira europea y se presenta hoy en Palma de Mallorca, España

Tras su destacada participación en Premios Soberano 2026 y haberse galardonado como Revelación del Año, Dalvin La Melodía retoma su gira por Europa, luego de hacer una pausa especial para asistir a la gala más importante del arte dominicano.

El intérprete, quien ha venido consolidando su carrera a nivel internacional, continúa llevando su música a escenarios europeos, conectando con la diáspora dominicana y el público latino.

En ese sentido, Dalvin La Melodía se presentará este viernes en Palma de Mallorca, España, donde promete un espectáculo cargado de energía, ritmo y los temas que lo han posicionado como una de las revelaciones del momento.

Su presencia en Premios Soberano 2026 marcó un momento importante en su trayectoria, reafirmando su crecimiento dentro de la industria musical.

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