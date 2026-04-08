¿Cubanos asesinaron a John Fitzgerald Kennedy? (I)

Por Emiliano Reyes Espejo

ere.prensa@gmail.com

En el tráfago de las guerras de Estados Unidos e Israel contra Irán, y de la que ha estado librando Rusia en Ucrania durante cuatro años, surge este testimonio inverosímil del ex agente cubano Roberto Paneque, ya retirado y radicado en Madrid, España, quien afirma que fueron cubanos quienes asesinaron al presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.

Han pasado muchos años. Innumerables teorías han surgido desde entonces sobre los autores y los orígenes del asesinato de Kennedy. Las investigaciones oficiales aseguran que fue el marine estadounidense Lee Harvey Oswald; pero Paneque ahora dice que no, que a Kennedy lo mataron agentes cubanos.

“Ahí no quedó nadie vivo”, aseguró Paneque al referirse a los agentes cubanos que participaron en la muerte de Kennedy.

“Oficialmente, Lee Harvey Oswald fue el asesino de John F. Kennedy, disparando el 22 de noviembre de 1963 desde el depósito de libros escolares de Texas en Dallas”, según un informe de datos aportados por Inteligencia Artificial (IA). “La Comisión Warren concluyó que actuó solo, aunque el caso generó numerosas teorías conspirativas que sugieren la participación de la mafia, la CIA o gobiernos extranjeros”, agregó.

El exagente Paneque ofreció su versión en una entrevista sobre “Secretos de Cuba: espionaje, guerra y poder”, que le hizo el reputado Coronel Baños en su podcast de YouTube “El Canal del Coronel”.

En la entrevista al espía Roberto Paneque, de quien Baños dijo era “un cubano con una trayectoria excepcional en el ámbito militar, la inteligencia y la contrainteligencia, que ofrece un testimonio de primera mano sobre la Revolución Cubana, su cercanía con Fidel Castro y las operaciones encubiertas en plena guerra fría”

Baños analizó con éste su experiencia en los servicios de inteligencia, las tensiones con Estados Unidos, episodios de espionaje internacional y su visión sobre figuras clave del poder cubano. “También abordamos la situación actual de Cuba, la crisis económica, el éxodo masivo de población y las posibles negociaciones con Estados Unidos que podrían marcar el futuro del país”.

¿Quién es Roberto Paneque?

-“Bueno, yo soy un ciudadano promedio, cubano, nacido en 1954 en Bayamo, en la ciudad Monumento Nacional de Cuba y desde niño estuve metido en todo el proceso revolucionario. Mi padre fue de los fundadores de la revolución con Fidel, en 1945… y ya tú sabes, en todo el proceso de la revolución cubana, triunfó la revolución el primero de enero de 1959 y como yo era hijo de él (el Señor Paneque) todos sus compañeros, ya sabes…el hijo de Paneque, el hijo de Paneque”.

A pesar de la cercanía de él y su padre Roberto A. Paneque con Fidel Castro y toda la familia Castro, y haber trabajo en el espionaje y contrainteligencia militar, no era ni es comunista. –“Yo no soy comunista, ni fui, ni soy, ni seré. Mi padre tampoco era comunista, pero daba la vida por Fidel, igual que yo”, subrayó el entrevistado.

Pero ¿quién es el coronel Baños?

Pedro Baños Bajo (León, 1960) “es un coronel del Ejército de Tierra español en situación de reserva, reconocido analista geopolítico, escritor y conferenciante. Experto en seguridad, defensa y relaciones internacionales, ha ocupado puestos clave como jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo”. Ha ganado amplios reconocimientos en Internet, con sus entrevistas y análisis a través de las redes, en las cuales acumula millones de seguidores.

La muerte de Kennedy

¿Qué pasó con Kennedy? ¿Los asesinos eran cubanos?, o sea, ¿no fue Oswald?, preguntó Baños a Paneque. “No, fueron cubanos, cubanos”, ripostó el ex oficial de la Contrainteligencia cubana. Sus versiones sobre este y otros hechos de espionaje están contenidas en libros que circulan mayormente en Europa, como el de reciente circulación “Asesinato presidencial”.

“De todas formas, tú leíste bien el contenido (refiriéndose a su libro “Asesinato presidencial”), luego yo te voy a mandar el PDF de esto, todo lo que ha aportado un general cubano que ya está retirado, que se llama Fabián Escalante Font, que era jefe de los servicios de contrainteligencia de Cuba, él participó en esa operación”.

Entonces, ¿todos eran cubanos?, preguntó Baños. Y tras confirmar que sí, que eran cubanos, Paneque apuntó: -“Incluso la información que yo tengo es que Oswald, que lo ponen en todas las televisiones como el que asesinó, el que liquidó a Kennedy, su fusil tenía balas de fogueo, por tanto, no puede ser “él quien lo hizo”.

Paneque no quiso o no pudo aclarar ante una pregunta que le hizo Baños, acerca de si esos cubanos actuaban a su vez dirigidos por alguien.

– “Bueno, yo no lo sé, porque era muy pequeño, ahí no me enredo yo”, refirió, y a seguidas, apuntó: – “Ahí vas a ver -en el libro- todas las fotos de todos esos cubanos y los fueron matando uno a uno, uno a uno. Mataron uno después del atentado, al poco tiempo los fueron matando a ellos, a los que habían, -algunos estaban en Cuba-, logrando salir después del atentado en Estados Unidos”.

Según el relato de Paneque, otros decidieron regresar a La Florida “y los cazaron, y los mataron a todos. Ahí no quedó nadie vivo”.

La versión de Wikipedia

No obstante esta versión de Paneque acerca del asesinato de Kennedy, Wikipedia establece lo que define como “puntos clave sobre los involucrados:

– “Lee Harvey Oswald: Un exmarine marxista de 24 años que fue arrestado poco después del asesinato.

–Jack Ruby: Propietario de un club nocturno con vínculos mafiosos que asesinó a Oswald dos días después, el 24 de noviembre, mientras estaba bajo custodia policial.

–Investigaciones: Aunque la Comisión Warren determinó que fue un único tirador, investigaciones posteriores y archivos desclasificados han mantenido vivas las dudas sobre una posible conspiración más amplia.

-Oswald nunca fue juzgado y siempre negó su culpabilidad, afirmando ser un “chivo expiatorio”.

La promesa de Trump

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había prometido en su campaña electoral que desclasificaría los archivos inéditos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Y así lo hizo, fueron publicados miles de documentos sobre el tema, pero persiste la incógnita, la incredulidad en muchos estadounidenses acerca de este asesinato.

El periódico o medio alemán Deutsche Welle (DW en español) publicó lo siguiente:

“Este martes 18 de marzo de 2025, los Archivos Nacionales de Estados Unidos, responsables de la custodia de los documentos sobre el asesinato del carismático 35vo presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, a sus 46 años, en 1963, anunciaron la desclasificación en su página web”.

“El caso ha inspirado numerosas teorías conspirativas, alimentadas por la lenta divulgación de los archivos gubernamentales. Por ahora, 1,123 documentos en línea, de 80,000 anunciados”.

Según la publicación alemana, el actual presidente estadounidense, Donald Trump, había adelantado…que se harían públicos 80,000 mil documentos, pero en la web de los Archivos Nacionales solo figuran 1,123. En tanto, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo que “el resto de los archivos ya han sido desclasificados, aunque aún no se han publicado en línea y está previsto que se suban a la web en los próximos días”.

Pero ahora, las autoridades estadounidenses no están en eso, están en escudriñar cómo salen del lío en que se han metido con la guerra Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mientras, persiste la nebulosa, la cual se oscurece aún más con esta versión del espía cubano Paneque, en el sentido de que a Kennedy lo mataron cubanos.

*El autor es periodista.

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